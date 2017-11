Ovidiu Raeţchi (PNL): La o zi după noul dosar al lui Dragnea, PSD a blocat procedura pentru achiziţia sistemului Patriot

„La o zi după apariţia unui nou dosar penal - extrem de solid şi cu implicaţii europene - pentru preşedintele PSD Liviu Dragnea, PSD blochează procedura parlamentară pentru achiziţia sistemului Patriot, boicotând fără explicaţii şedinţa comisiei pentru Apărare din Senat unde aceasta urma să fie dezbătuta. Ar fi de o gravitate inimaginabilă ca un lider politic să încerce să condiţioneze eficienţa sistemului naţional de apărare de propria situaţie politică şi penală“, a scris Raeţchi pe Facebook.

„Acest sistem a fost considerat o necesitate de către specialiştii din Armata, a fost acceptat deja de principiu de catre Parlament (intr-o prima forma, fara detalii negociate) a fost supus unei proceduri specifice de aprobare in SUA si a fost anuntat in forma finala de catre ministrul Fifor. In aceste conditii, sistarea votului din Senat reprezinta un gest inexplicabil. Se pune astfel in pericol intregul proces de modernizare aferent anului 2017, pentru ca o parte importanta din bugetul Apararii ar trebui sa mearga catre Patriot. Cer public explicatii de urgenta din partea ministrului Apararii si a liderilor PSD pe acest subiect. Daca se va stabili cea mai mica legatura intre noul dosar al domnului Dragnea si boicotul sedintei de azi, PSD se joaca cu siguranta nationala si frizeaza un act de tradare“, a adăugat Ovidiu Raeţchi.

Proiectul de lege pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol“ aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" a fost înaintat de Guvernul României către Senat în 9.11.2017, cu solicitarea de a fi dezbătut în procedură de urgenţă.



Proiectul ar fi putut să primească un aviz de la comisia de specialitate din Senat chiar astăzi dacă la şedinţă s-ar fi prezentat şi senatorii de la PSD şi ALDE. Proiectul de lege se referă la achiziţionarea a şapte sisteme de rachete sol-aer Patriot, patru pentru Forţele Aeriene şi trei pentru Forţele Terestre, şi a echipamentelor aferente, în valoare totală de circa 4,62 miliarde USD.