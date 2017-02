Ordonanţa de urgenţă 6, prin care Sevil Shhaideh primeşte 30 de miliarde de lei pentru PNDL, aprobată de Senat. Băsescu: Faceţi „PSD rules“

Legea de aprobare a OUG 6 a fost votată de plenul Senatului cu 65 de voturi „pentru” şi 39 de voturi „împotrivă. PNL, USR şi PMP au votat împotriva OUG, pe care l-au criticat dur în cadrul dezbaterilor. „OUG 6 reprezintă certificatul de naştere al Guvernului Grindeanu pentru o cofetărie. Dar cofetăria aceasta are doar locaţie şi mese, prăjiturile nu există, acestea reprezintă 30 de miliarde de lei. Acest Guvern alocă 30 de miliarde pe care nu le are, prin credite de angajament, se doreşte atragerea primarilor prin această alocare discreţionară. Să se gândească PSD că în anii anteriori exista o altă doamnă ministru pe care o blamau că are la dispoziţie patru miliarde de lei. Felicitări, aveţi şase miliarde, a fost un exemplu bun”, a fost poziţia PNL, potrivit News.ro.

Băsescu, împotriva OUG 6

Şi USR a criticat ordonanţa de urgenţă, pe care reprezentanţii formaţiunii au numit-o „o şaorma cu de toate” şi au anunţat că vor vota împotrivă. La rândul lor, senatorii PMP, prin vocea lui Traian Băsescu, au atras atenţia că OUG 6 favorizează clientela PSD şi conţine prevederi care fac partidul condus de Liviu Dragnea „profund compatibil cu DNA”. Băsescu a anunţat, de asemenea, că partidul din care face parte va vota împotriva actului normativ. „Din păcate, un lucru care se declară bun şi benefic este stricat de prevederi care să favorizeze clientela politică. Este stilul PSD dintotdeauna. Vorbiţi de 30 de miliarde credite de angajament şi în acelaşi timp vreţi ca 400 de milioane de lei destinaţi drumurilor comunale să fie distribuiţi la bunul plac al preşedinţilor CJ către primarii care solicită. Iarăşi scoateţi regulile din circulaţie şi faceţi PSD rules. Pentru un an, abrogaţi sau suspendaţi limitarea cheltuielilor ce pot fi angajate în 2017. Din nou, o prevedere care vă face profund compatibili cu DNA“, a spus Băsescu.

Social-democraţii au luat apărarea OUG 6, despre care au spus că aduce resurse financiare pentru şcoli, creşe şi grădiniţe, dar şi pentru repararea de unităţi sanitare sau reabilitarea de drumuri, poduri şi podeţe. ”Este un program aşteptat de toţi primarii, indiferent de culoarea politică”, a declarat senatorul PSD Adrian Ţuţuianu.

”Ordonanţa 6 transformă Ministerul Dezvoltării într-un mamut care va administra aproximativ 30 de miliarde de lei după voia ministrului Shhaideh. Adică, după voia preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Prin Ministerul Dezvoltării Regionale, autorităţile locale pot lua credite de angajament în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) într-un mod strict arbitrar, într-un mod care depinde doar de voia ministrului Dezvoltării regionale, adică a domnului Liviu Dragnea. În felul acesta se creează un buget paralel faţă de bugetul care a fost votat în Parlament. Prin acest buget paralel se acoperă interesele clientelei politice PSD-ALDE şi, în acelaşi timp, se introduce o discriminare între autorităţile publice locale, între cele favorizate de PSD-ALDE şi cele defavorizate", a declarat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan despre OUG 6.

Odată trecută de Senat, OUG 6 va merge la Camera Deputaţilor, care este forul decizional în acest caz.

Potrivit articolului IV al ordonanţei de urgenţă nr. 6, Ministerul Dezvoltării Regionale, condus de vicepremierul Sevil Shhaideh, primeşte credite de angajament în valoare de 30 de miliarde de lei pentru perioada 2017 – 2020.