Liviu Dragnea patentează o nouă instituţie: Parlamentul-fantomă. Ce efecte atrage sesiunea extraordinară

Conducerea Camerei Deputaţilor, dominată de majoritatea PSD, a decis, luni, convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru următoarele trei săptămâni, o perioadă ce acoperă, practic, întreaga vacanţă parlamentară. Nu, nu e vorba despre o măsură care le-ar scurta aleşilor concediul de iarnă. Practic, Parlamentul va lucra doar pe hârtie în următoarele trei săptămâni, aleşii vor sta acasă, însă în această perioadă Guvernul va putea emite ordonanţe de urgenţe. Aceasta este miza sesiunii extrordinare-fantomă, o găselniţă la care au participat şi liberalii, din exces de zel şi neglijenţă în acelaşi timp.Veţi vedea mai jos că nu este o contradicţie în termeni. Iată faptele pe larg, cronologic.

Planul PSD

De la 1 ianuarie, Parlamentul, deşi abia ales, a intrat în vacanţă timp de o lună. Aşa cere Constituţia: sesiunea parlamentară începe la 1 februarie. În acelaşi timp, Constituţia restrânge dreptul Guvernului de a legifera în perioada vacanţei parlamentare.

Este nevoie de o lege prin care Guvernul e abilitat să emită ordonanţe simple (care nu pot reglementa în sfera legilor organice) în timpul vacanţei parlamentare. Această lege a fost votată joia trecută de Parlament, după învestirea Guvernului Grindeanu, însă a fost imediat contestată la Curtea Constituţională de Opoziţie. A fost pentru prima dată când o lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe în timpul vacanţei parlamentare – o lege pur tehnică – a fost reclamată la CCR. Liberalii au invocat faptul că majoritatea PSD din Parlament a oferit Guvernului dreptul de a intra şi în sfera legilor organice – cum ar fi Educaţia – lucru interzis de Constituţie. Însă argumentele PNL sunt mai degrabă de formă şi nu arată cu precizie unde a încălcat PSD Legea fundamentală. Contestaţia liberalilor, semnată şi de parlamentari din USR şi PMP, urmează să fie soluţionată joi de CCR.

Însă Liviu Dragnea nu a mai aşteptat până joi şi a venit cu o găselniţă procedurală: a convocat luni o sesiune extraordinară pe întreaga durată a vacanţei parlamentare. Aşadar, Guvernul nu mai are nevoie în acest moment de nicio lege de abilitare pentru a emite ordonanţe. Dar va putea emite ordonanţe de urgenţă (OUG), prin care pot fi modificate inclusiv legi organice. Explicaţia este următoarea: în timpul vacanţei parlamentare, dacă Guvernul ar fi emis o ordonanţă de urgenţă, Parlamentul ar fi trebuit să se întrunească automat în termen de cinci zile, pentru a aproba sau a respinge OUG. Acum, prin găselniţa lui Liviu Dragnea, Guvernul are putere totală de legiferare, pentru că Parlamentul este, oficial, convocat, chiar dacă parlamentarii nu se vor prezenta la lucru.

Măsura gândită de liderul PSD este aplicată în premieră în Parlamentul României. „Niciodată nu s-a mai pomenit o sesiune extraordinară pe întreaga durată a vacanţei parlamentare“, spune liberalul Mihai Voicu, parlamentar la al patrulea mandat. De obicei, sesiunea extraordinară e convocată pentru o zi sau două, pe chestiuni punctuale, care nu mai pot suferi amânare.

„Ar trebui să vă fie ruşine!“

Ingineria lui Liviu Dragnea e perfect constituţională - dacă ar fi să privim strict în litera legii. Însă e profund imorală dacă e să invocăm şi spiritul legii. De ce? Pentru că Parlamentul nu va lucra cu adevărat, ci doar pe hârtie. Pe ce ne bazăm? În primul rând, dacă ne uităm în Monitorul Oficial, vedem că prima şedinţă de plen a sesiunii extraordinare a fost programată abia pe 30 ianuarie, deci în ultima zi de vacanţă. Până atunci, sunt convocate doar şedinţe în comisiile de specialitate, de unde parlamentarii pot chiuli fără nicio explicaţie. Iar ce s-a întâmplat luni la Parlament, când doar 35 de deputaţi din 325 au fost prezenţi, ilustrează perfect atitudinea pe care aleşii o vor avea în următoarele trei săptămâni. Nici măcar Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, nu a fost prezent la şedinţa de plen. Întrebat de jurnalişti de ce a lipsit, în condiţiile în care se afla în clădirea Parlamentului, Dragnea a răspuns: „M-am pregătit să vin să vorbesc cu voi“, trecând apoi la alt subiect.

Însă a fost un bun moment pentru Opoziţie să arate că există. Deputatul PMP Robert Turcescu a aşteptat ca Dragnea să termine discuţia cu jurnaliştii, apoi l-a întrebat: „Domnule Dragnea, ne-aţi convocat cu 45 de minute înainte. Eram în piaţă, am auzit la radio că e şedinţă de plen şi am ajuns. Dumneavoastră de ce n-aţi fost la şedinţă, sunteţi preşedintele Camerei?“. Dragnea a răspuns: „Pentru că am făcut alte lucuri în birou. Domnule Turcescu, v-a ieşit acest circ! Continuaţi? Nu faceţi dialoguri cu mine aici. Trebuia să faceţi în campanie, dar nu v-a ieşit“. „Sunteţi deputat şi preşedintele Camerei. Ar trebui să vă fie ruşine!“, a încheiat Turcescu.

Concluzia: Dragnea a manevrat legea în folosul Guvernului Grindeanu, profitând de faptul că PNL a reclamat la CCR legea de abilitare a Guvernului. Din dorinţa de a arăta cu orice chip că fac Opoziţie, liberalii au contestat prima lege votată de PSD în favoarea Guvernului, fără a se gândi că ar fi fost mai oportun să nu o facă. Dacă intenţia a fost bună, rezultatul a fost pe dos. Căci cu o lege de abilitare, Guvernul ar fi stat în cleştele ordonanţelor simple, care nu pot influenţa foarte mult legislaţia. Acum, cu o sesiune parlamentară care există doar în Monitorul Oficial, Guvernul poate jongla cu ordonanţe de urgenţă, care ar putea modifica şi legi sensibile – cum sunt cele fiscale sau penale – şi pe care Parlamentul nici măcar nu este obligat să le dezbată.