Klaus Iohannis, la Strasbourg: Există un mit că serviciile secrete furnizează dovezi ciudate în dosarele penale. Acest lucru nu este posibil

"Lupta împotriva corupţiei în România nu este o sarcină uşoară. Este foarte complicată, dar cred în România, cred în capacitatea românilor să construiască o democraţie solidă şi matură şi cred că în România poate fi eradicată corupţia, dar de la acest deziderat la fapte este o cale lungă. Suntem determinaţi să mergem pe acesta cale şi în prezent luptăm cu corupţia cu rezultate bune. Dacă cineva îşi imaginează că fenomenul corupţiei, care este o problemă endemică în Romania, poate fi eradicat în 1, 2 sau 10 ani greşeşte. Lupta împotriva corupţiei este un proces îndelungat, dureros şi urat, care scoate la lumină cele mai urâte feţe ale societăţii. Şi faptul că noi luptăm cu corupţia duce la braking-news-uri zilnice. Acest lucru este extrem de stresant pentru societate şi mai ales pentru politicieni şi rezultatele vin, dar vin încet. De aceea cred că cu corupţia nu se poate lupta pe termen scurt. Corupţia poate fi combătută şi probabil eradicată dacă crezi în această luptă. Dacă vom continua să luptăm cu corupţia vom câştiga, dacă nu băieţii răi vor câştiga şi nici nu vreau să-mi imaginez aşa ceva pentru România", a răspuns preşedintele Klaus Iohannis la întrebarea unui parlamentar lituanian pe tema anticorupţiei.

De asemenea, în contextul în care Comisia Europeană a publicat raportul MCV pentru România, şeful statului a fost întrebat despre progresele din domeniul justiţie.

"Sunt bucuros să să vă spun că ultimul raport MCV a ieşit acum două ore. Este foarte pozitiv. Surprize, surprize. Aceasta este România, întotdeauna capabilă de surprize, uneori pozitive. Ultimul raport spune că s-au realizat progrese consistente în toate domeniile. Desigur şi noi ştim cel mai bine că multe lucruri încă trebuie îmbunătăţite, multe trebuie făcute. Mai precis ultimul raport arată 12 zone în care trebuie să muncim mai bine să asigurăm progresul şi pentru prima oară acest raport spune că nu este adecvată corelarea între MCV şi decizii din alte domenii, precum Schengen şi fondurile structurale europene. Vom continua munca. Acelaşi raport spune că îndeplinirea celor 12 cerinţe va duce la încheierea MCV", a spus Iohannis, apoi a vorbit despre acuzele lansate de unii politicieni că serviciile se implică în dosarele penale.

„Noi am dat asigurări că România are sistemul de checks and balances (echlibru şi control între instituţiile statului- n.r.) funcţional. Există un mit că serviciile secrete furnizează dovezi ciudate în dosarele penale. Acest lucru nu este posibil, o spun eu, preşedintele României. Oricine are o plângere ar trebui să meargă la instituţia abilitată şi se va clarifica. Chiar în momentul în care vorbesc, şeful unui serviciu secret este în Parlament ca să clarifice astfel de aspecte şi nu mă îndoiesc că o va face. Să vorbeşti despre fapte şi rapoarte este una, să explici mituri este de obicei dificil aşa că mă limitez la fapte", a spus Iohannis, în plenul APCE.

Un parlamentar britanic l-a întrebat pe şeful statului despre moartea omului de afaceri Dan Adamescu. „Nu l-am cunoscut personal, dar ca preşedinte al României susţin procesele corecte, relatările media corecte şi sunt gata să susţin toate procedurile necesare legale prin care să se stabilească adevărul", a spus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut miercuri un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în care a vorbit despre „majorităţile care abuzează de drepturile lor legitime", în contextul în care, în România, Guvernul PSD se pregăteşte să modifice legislaţia penală. Ieri, Klaus Iohannis a discutat pe tema graţierii şi cu preşedintele CEDO, Guido Raimondi.