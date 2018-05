Iohannis explică termenul „euro-ofuscat”: După atenţionarea CE, anumiţi politicieni au avut o atitudine de băieţi supăraţi că au fost prinşi cu mâţa în sac

Preşedintele Klaus Iohannis a explicat joi, la vizita oficială de la uzina Dacia, expresia „euro-ofuscat” pe care a folosit-o atunci când a vorbit despre reacţia unor lideri politici la atenţionarea Comisiei Europene. Acesta a precizat că „anumiţi politicieni au avut o atitudine de băieţi supăraţi, prinşi cu mâţa în sac”.

„După atenţionarea mea benignă referitoare la absorbţia fondurilor europene, a venit o evaluare un pic mai dură, chiar din partea Comisei, care atenţionează că România, în continuare, are o deviere semnificativă de la ţintele de buget. Acest lucru, evident este adevărat, trebuie să ne dea de gândit şi trebuie să ducă la o anumită acţiune din partea guvernanţilor. Din păcate, am văzut la diferiţi politicieni, care au treabă cu aceste lucruri, că nu numai că nu au recunoscut că aşa este, au avut o atitudine de băieţi supraţi că au fost prinşi cu mâţa în sac. Nu asta este atitudinea care corectează comportamentul, de asta am spus: mi s-au părut aşa, artificial jigniţi, supăraţi”, a explicat preşedintele.

Întrebat şi despre anunţul Guvernului privind construirea a trei autostrăzi, şeful statului a spus că o promisiunea a Guvernului este un lucru bun, până la proba contrarie. De asemenea, el a afirmat că a criticat toţi guvernanţii care „s-au lăudat cu mii şi mii de kilometri de autostradă şi rezultatele nu sunt pe măsură”.

„În general, noi sperăm cu toţii că lucrurile să meargă înspre bine şi până la proba contarie sigur, o promisiune a unui Guvern este un lucru care poate fi luat de bun. Ceea ce am criticat eu este că toţi guvernanţii s-au lăudat cu mii şi mii de kilometri de autostradă şi rezultatele nu sunt pe măsură. Nu vreau să fiu greşit înţeles, România a făcut progrese, nu am rămas pe loc, nu suntem în anii ’90. Se vede la tot pasul, avem şi autostrăzi noi, avem şi investiţii noi, însă lucrurile trebuie să se mişte cu altă viteză. În acest sens, a fost şi atenţionarea mea, care nu a fost deloc răutăcioasă cu fondurile europene. Sunt bani care sunt la dispoziţia României, dar trebuie folosiţi şi trebuie folosiţi în timp util, altfel riscăm să pierdem oprtunităţi importante pentru ţară”, a spus Klaus Iohannis.