Drept la replică. Roman: Da, recunosc! Am făcut „blat“ cu cei 14.000 de aleşi locali PNL votaţi de oameni. Nu am venit ca preşedinte de comisie să fiu un «ficus«

„Da, recunosc! Am făcut «blat» cu cei 14.000 de aleşi locali PNL votaţi de oameni. Constat ca există o puternica şi nedreapta campanie împotriva aleşilor locali, venită din Parlament din partea partidului fără primari, partidul on-line, susţinută de anumiţi formatori de opinie. Se invoca un blat cu PSD, pentru ca am votat o lege care stabileşte ca primarii şi viceprimarii pot derula şi alte activităţi, care nu au legătura cu calitatea de ales local“, susţine Florin Roman în începutul dreptului său la replică pentru articolul „PNL a făcut din nou blat cu PSD“.

Redăm continuarea dreptului la replică:

În urma cu mulţi ani, Monica Macovei îşi creiona un profil politic, la braţ cu Traian Băsescu, împotriva Parlamentului, considerat principalul pilon al unei democraţii. Atunci, gradul incompatibilităţilor era dus până la gradul IV in rândul aleşilor locali, cea mai severa măsura de la nivelul UE. In timp ce pentru membrii guvernului, de exemplu, incompatibilităţile se opresc la gradul II. Pe fondul unor primari «penali», acum se încearcă o generalizare asupra tuturor. Aleşii locali au devenit in opinia anarhiştilor noul “duşman al poporului”. Au fost acuzaţi ca «îşi dau salarii mari». Propaganda uita însă sa spună ca până acum doi ani aveam primari plătiţi mai rău ca secretara de la şcoală sau că şeful de post are o pensie dublă faţă de leafa unui primar ales legitim. Si ca legea votată de parlamentari trebuie aplicată.

În prezent, legea da voie parlamentarilor, consilierilor locali şi judeţeni, sa desfăşoare şi alte activităţi. Primarilor, nu! Deşi toţi sunt aleşi locali, conform legii administraţiei publice locale! Şi atunci unde este echitatea, cine are interesul sa ii ţină «sub cheie» pe aceşti aleşi legitimi ai cetăţenilor? Cine susţine acest tratament discriminatoriu? Dacă un parlamentar pleacă la alt partid, nu-şi pierde mandatul. Dacă un primar pleacă, el îşi pierde mandatul! Un parlamentar beneficiază de indemnizaţie de vârsta, un primar nu! Un parlamentar poate fi in acelaşi timp medic, profesor, avocat, notar etc, însă un primar, nu!Votarea legii înseamnă tocmai înlăturarea acestor inechităţi şi discriminări.

Ca sa fie un blat cu PSD, însemna ca aceasta lege sa aibă nevoie de voturile PNL pentru a trece. Legea a fost votată cu 196 de voturi, pentru a trece fiind necesare doar 165 de voturi. 12 voturi au venit de la PNL şi 3 de la PMP. Doar la ultimul vot final in Camera Deputaţilor au fost 4 legi care au fost votate in unanimitate: PSD-PNL-ALDE-USD. Potrivit aceleiaşi logici şi acesta ar fi un blat! Matematica nu minte! Am votat pentru înlăturarea discriminărilor la care sunt supuşi cei 14.000 de aleşi locali ai PNL, in comparaţie cu parlamentarii, care de multe ori şi-au făcut legi pentru ei.

Ca preşedinte al Comisiei de Administraţie Publica voi fi un pilon al susţinerii aleşilor locali. Indiferent de critici, ei merita susţinuţi pentru ca sunt aleşi de oameni şi reprezintă oamenii. In administraţie am înţeles ca nu trebuie sa minţi, ca adevarul spus e cel mai important lucru. Chiar dacă supăra pe unii şi pe alţii! Cei care au modernizat cu adevărat România sunt primarii, nu parlamentarii care ii critica sau care sunt ipocriţi, promutandu-le ajutor in teritoriu, iar in parlament nu au curajul unui vot. Ne place sau nu in Europa, legislaţia permite (vezi cazul Franţei) cumulul de funcţii la nivel local şi central. Numai ca Europa este un model doar atunci când ne convine. Nu am venit ca preşedinte de comisie sa fiu un «ficus«! Voi susţine aleşii locali, de buna credinţă cu toată energia. Cum la fel de vehement voi fi împotriva aleşilor care incalca legea. Pana atunci însă, consider ca aceasta campanie desantata împotriva primarilor este contrara intereselor romanilor şi a României!