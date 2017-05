Dragnea a pregătit remanierea de vară. Grindeanu se opune. Cine sunt miniştrii vizaţi de furia liderului PSD

„Relaţia dintre Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu este îngheţată. În următoarele două săptămâni, unul dintre ei va trebui să cedeze: ori vor fi schimbaţi cinci-şase miniştri, ori Grindeanu se va detaşa complet de Dragnea”, au declarat surse din PSD pentru „Adevărul”.

Planul este următorul: Liviu Dragnea i-a cerut lui Sorin Grindeanu să remanieze mai mulţi miniştri, pe motiv că prestaţia lor publică a afectat imaginea PSD, însă premierul se opune, ripostând că şi-ar pierde şi mai mult din credibilitate dacă ar schimba din nou echipa la nici şase luni de la alegeri, în condiţiile în care Cabinetul Grindeanu a trecut deja printr-o „cosmetizare” în urma protestelor din februarie.

Potrivit unor surse din PSD, miniştrii vizaţi de Dragnea sunt: Viorel Ştefan ( Finanţe), Florian Bodog ( Sănătate), Pavel Năstase (Educaţie) şi Gabriel Leş (Apărare). Pe lista neagră mai sunt şi doi miniştri ALDE: Tudorel Toader (Justiţie) şi Toma Petcu (Energie). Motivul oficial al remanierii? Proasta comunicare.

„Liviu Dragnea i-a spus lui Grindeanu că sunt câţiva miniştri ce nu sunt în stare să implementeze programul de guvernare, dar care, prin prestaţiile publice, mai fac şi rău partidului”, a declarat unul dintre vicepreşedinţii PSD pentru „Adevărul“. Surse social-democrate au mai povestit pentru „Adevărul“ că Dragnea le-a cerut specialiştilor în comunicare ai PSD să ţină cursuri de perfecţionare la sediul partidului cu miniştrii lui Grindeanu, pe motiv că aceştia nu vorbesc suficient despre măsurile luate de PSD. Însă surse din anturajul premierului au o altă versiune. „Sondajele comandate de Dragnea arată că el este cel care decontează greşelile guvernării. Grindeanu se menţine la aceeaşi cotă de încredere, în timp ce Dragnea scade. Astfel, prin aceste schimbări, Dragnea vrea să arate încă o dată că el deţine puterea şi poate schimba miniştrii care nu au dat randament“, au povestit surse din Guvern pentru „Adevărul”.

Dragnea l-a tras de partea sa şi pe Tăriceanu Preşedintele PSD l-a convins şi pe Călin Popescu Tăriceanu de necesitatea unei remanieri rapide, deşi, în ultima vreme, relaţia dintre cei doi lideri era tensionată. Tăriceanu l-a sprijinit în primă fază pe Tudorel Toader, ministrul Justiţiei asumat de ALDE, dar s-a răzgândit pe motiv că Toader a început să susţină şi el „instituţiile de forţă”. În plus, potrivit unor surse din coaliţie, Dragnea i s-ar fi plâns lui Tăriceanu că Toader a devenit unul dintre oamenii de încredere ai premierului şi că, în curând, „va face doar ce-l taie capul”. Tăriceanu le-a cerut miniştrilor ALDE să prezinte un raport despre activitatea lor în Guvern, însă, în paralel, tot Tăriceanu a lansat pe surse informaţia că miniştrii ALDE se plâng că nu comunică suficient cu premierul, ba chiar că sunt marginalizaţi. Surse din coaliţie au confirmat pentru „Adevărul” că Tăriceanu este dispus să-i schimbe pe Tudorel Toader şi pe Toma Petcu, la pachet cu alţi miniştri PSD.

„3 la 0 nu e suficient“

Aceleaşi surse susţin că premierul, momentan, nu este de acord cu nicio remaniere şi i-a cerut lui Liviu Dragnea să amâne evaluarea miniştrilor până în toamnă, întrucât e prea devreme să fie analizată munca lor. Dragnea, dimpotrivă, a anunţat public că miniştrii vor trece zilele următoare printr-un proces de analiză, care, totuşi, nu trebuie să se soluţioneze automat cu remanieri.

Surse din PSD au relatat pentru „Adevărul“ că Dragnea se aştepta ca Grindeanu să facă un pas în spate, însă premierul, pentru prima dată de când a fost instalat la Palatul Victoria, a ieşit la atac . Grindeanu i-a transmis şefului său de partid că, la fotbal, dacă ai 3 la 0 în minutul 15, nu te apuci să faci schimbări, cu trimitere la faptul că e prea devreme pentru o nouă remaniere.

Liviu Dragnea i-a răspuns tot în limbaj fotbalistic. „Se pot genera contraafirmaţii imediat. Sunt meciuri celebre în care 3 la 0 nu e suficient, nu te califici. Dacă ai luat bătaie cu 4-0, 3-0 nu e suficient, sau poate să ai 3-0 acuma şi la final ai 4-3 pentru ceilalţi. Nu asta este abordarea. Orice semnal de alarmă pe care ţi-l trage oricine şi pe care îl trage cu bună-credinţă trebuie tratat cu foarte multă seriozitate şi cu foarte mult respect“, a afirmat Dragnea.

Iohannis, jucător în PSD

Acest schimb de replici la distanţă a amplificat şi mai mult tensiunea dintre Dragnea şi Grindeanu. Surse din PSD au declarat pentru Hotnews.ro că „Dragnea şi Tăriceanu ar da orice să-l schimbe pe Grindeanu. Nu o pot face fără Iohannis şi, neavând nici un semnal de la preşedinte, au început să-l atace, să-l ameninţe“.

Sursele consultate de „Adevărul” spun că e prea devreme pentru un asemenea scenariu, dar că, într-adevăr, Dragnea este foc şi pară pe Grindeanu. „Ştie şi Dragnea că dacă noi singuri îl trântim pe Grindeanu, iar stă la mâna preşedintelui. Şi dacă imediat după ce am câştigat alegerile a fost atât de greu să punem un premier, vă daţi seama ce-ar însemna asta acum“, a comentat unul dintre vicepreşedinţii PSD. În plus, în faţa lui Dragnea, premierul are şi avantajul unei relaţii mai bune cu Iohannis.