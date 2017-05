Dragnea, ironic faţă de senatorii care au susţinut graţierea corupţilor: O să primească fiecare câte un premiu pentru că au promovat PSD

Întrebat dacă la următoarea şedinţă a Comitetului Executiv Naţional Şerban Nicolae şi ceilalţi senatori jurişti vor fi sancţionaţi pentru că au votat miercuri amendamentele prin care erau graţiate faptele de corupţie, Liviu Dragnea a precizat, ironic. „O să primească fiecare câte un premiu pentru că au promovat PSD“, a declarat Dragnea.





„Dacă nu mai am autoritate în partid, o să văd, o să plec şi o să mă apuc de pescuit în mod profesionist. Pe mine m-a interesat ca acele amendamente să nu fie adoptate. Vreau să discutăm transparent în Comitetul Executiv asta, că li s-a spus că e în regulă cu acel amendament. Când au văzut poziţia mea şi-au dat seama că de fapt nu era informaţie corectă”, a precizat liderul PSD.

De asemenea, întrebat dacă în Comitetul Executiv Naţional va propune sancţiuni, preşedintele PSD a răspuns afirmativ.

Graţierea pedepselor pentru luare şi dare de mită, precum şi cele pentru cumpărare şi trafic de influenţă a fost respinsă, joi, în Comisia juridică a Senatului, după ce PNL şi USR au cerut reluarea votului dat miercuri pe aceste articole.

„În raport cu împrejurarea că avem totuşi prinse şi neexceptate infracţiunile de corupţie despre care am discutat ieri, în raport şi de declaraţiile făcute de liderii PSD, în speţă de preşedintele partidului şi de premier, membrii comisiei din partea PNL şi USR vă propun să revenim asupra votului de ieri în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie, să le includem în categoria excepţiei de la graţiere“, a declarat senatorul PNL Daniel Fenechiu, ideea sa fiind reluată şi de senatorul USR George Dîrcă.

În urma votului, aleşii au hotărât cu cinci voturi „pentru“ şi patru abţineri, acestea din urmă toate ale PSD, condamnările pentru infracţiunile de corupţie nu au mai intrat în sfera graţierii. „Ne-am abţinut toţi pentru că nu eram de acord cu procedura. Nu era niciun fel de altă influenţă. Ieri am votat pentru acele amendamente, azi am votat abţinere pentru că nu am dorit să participăm la un vot «pentru» sau «contra» faţă de această procedură de repunere la vot a unor amendamente deja adoptate“, a declarat preşedintele Comisiei juridice, Şerban Nicolae, acesta precizând că îşi păstrează opinia privind graţierea faptelor de corupţie.