Dragnea, despre scandalul afacerilor din Brazilia: Am notificat autorităţile braziliene pentru a stabili cum au fost date informaţii despre viaţa mea

„Am notificat autorităţile federale din Brazilia, prin Ambasada Braziliei de aici, pentru ceea ce a apărut pe un anumit site, pentru că nu am reacţionat până acum, ultimele luni de zile, dar deja sunt foarte multe legi încălcate şi faptul că unui turist român, eu nu am virat bani în Brazilia, nu am afaceri în Brazilia, nu am spălat bani în Brazilia sau în altă ţară sau în România, şi faptul că nişte date strict personale au fost puse la dispoziţia unor aşa zişi jurnalişti sau anchetatori civili, încălcându-se nişte legi, cred că ar trebui să primesc nişte explicaţii. Să vedem dacă acele date personale au fost date oficial de către o instituţie federală din Brazilia sau au fost obţinute prin mijloace nelegale”, a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că nu există o anchetă în Brazilia care să îl vizeze şi nici nu este urmărit internaţional sau de Internepol.

„Nu există aşa ceva ( o anchetă în Brazilia – n.r.). Din câte îmi aduc aminte, nu sunt nici urmărit internaţional, nu am nici mandat de arestare internaţională, nu sunt nici urmărit de Interpol şi nu sunt de acord ca un aşa zis investigator, pentru nişte investigaţii pentru care se cheltuie mulţi bani, spune minciuni”, a conchis liderul PSD.

Vizite în Brazilia

Jurnaliştii de la Rise Project au publicat mai multe materiale în care susţineau că Liviu Dragnea are afaceri în Brazilia şi că vizitează des această ţară, alături de diverşti oameni de afaceri şi lideri PSD. În cel mai recent astfel de articol, Rise Project afirma că Dragnea a fost de 16 ori în Brazilia, inclusiv cu secretara sa, şi acuză că există suspiciuni de spălare de bani.

Pe 1 martie, preşedintele PSD afirma că nu are nicio afacere şi nu deţine nicio proprietate în Brazilia, fiind „o legendă” care circulă de mulţi ani, iar dacă cineva îi descoperă vreo locuinţă acolo, el „promite” că o va dona.