Înţeleg ca e iarnă grea (vin una din nopţile astea, aşa că o să o testez pe pielea mea cîteva zile). Dar nu iarna, sau terorismul, sau propaganda rusească menită să ne distrugă liderii din ţările civilizate (de trei zile pe Russia Today programul e numai despre atacuri sexuale ale refugiaţilor din toată Europa, noroc cu ruşii, nu-i aşa, că presa sau Facebookul din oraşul meu, Berlin, plin de refugiaţi, nu a înregistrat un incident măcar), nu astea pun probleme la români, care trăiesc mereu pe un fel de continent propriu.

Românii au o problemă cu alegerile. Şi anume, nu pricep că s-au terminat.

Cabinetul nou investit a venit realmente pregătit, cu totul scris, cum ar trebui să vină orice opoziţie profesională (poate pentru că erau o opoziţie atipică, cu majoritate în parlament şi multe cadre încă la guvernare), şi a curs cu decizii şi ordonanţe din ziua întîi. Unele, trebuie spus, care merită felicitări, măsuri de stimulare a întreprinderilor mici, bani pentru studenţi, doctori şi profesori, inclusiv tăierea unei infame prevederi a guvernului Boc, care, în timp ce fugărea pe cei mai prăpădiţi oameni sau pe cei fără venit să îi facă contributori la sistemul de sănătate, desfiinţa aceste contribuţii la cei treizeci de mii de salariaţi de top din România, cu veniturile cele mai mari, mulţi în sectorul de stat. Te întrebi de ce Codul fiscal al lui Ponta/Ioana Petrescu a lăsat aceşti treizeci de mii de privilegiaţi să nu plătească nici un fel de contribuţii sociale, şi răspunsul devine evident, nici un guvern din România nu loveşte directocraţia, din care provin cu toţii, ce contează stînga sau dreapta, tot director de regie e cel mai bine să fii, că la multinaţionale mai ai şi riscuri! Nu am auzit nici un fel de remarcă pozitivă la adresa guvernului Grindeanu că e primul care vrea să facă asta- bravo lor- numai gemete că se desfiinţează cota unică (de fapt, asta era una din formele în care nu mai era unică, ci de-a dreptul regresivă, cu salariaţii bogaţi plătind proporţional mai puţin decît cei săraci).

Cît de unică mai e cota unică, şi dacă o refacem sau ne întoarcem la taxare progresivă după doisprezece ani de cotă unică, odată ce majoritatea de stînga a devenit aşa de clară, ar fi o bună discuţie.Dar nu o putem avea, fiindcă opoziţia praf făcută în alegeri nu îşi revine, şi în loc să îşi caute temeiurile proprii şi să se întrebe de ce Dragnea avea şi legile scrise, în vreme ce băieţii lui Cioloş nu au fost în stare să dea campaniei opoziţiei măcar un proiect de lege scris care să ajute la marketing electoral, adică votaţi-ne pe noi şi primul lucru trecem legea asta, s-a hotărît că menirea opoziţiei e să blocheze PSD la guvernare. De exemplu, să nu-i lase să treacă ordonanţe de urgenţă, deşi abilitaţi de Parlament, atacînd la Curtea Constituţională abilitarea (guvernul Cioloş a dat ordonanţe de urgenţă în toate domeniile pînă la urmă, numai ca să ne facă două tururi de scrutin nu). Peste vară am încercat să îl conving pe Nicuşor Dan că se pot face măcar două-trei legi gata scrise, pe sănătate, educaţie şi dezvoltare, dar lui i s-a părut mai scurtă calea prin guvernul Cioloş. Nu a fost mai scurtă decît spre 29 la sută scor cumulat cu liberalii, pentru că guvernul Cioloş nu avea capacitatea de a face aceste proiecte. Estimam la două luni redactarea lor profesională pe bază de analize SAR sau Curs de Guvernare din momentul în care un profesionist adevărat s-ar fi ocupat de fiecare. Neavînd profesionistul (nu că noi nu am şti de unde să îl luăm), liberalii nu au avut nici ei nimic, că nu se pun, sau nu e cazul să se pună, contribuţiile lui Eugen Nicolăescu. Bine, dar nici de acum înainte?

Ideea că menirea principală a opoziţiei este să facă opoziţie la tot ce vrea să facă PSD e o prostie însă. După cum vedem chiar zilele astea, tot societatea civilă e cea care face şi va face opoziţia de principiu, de exemplu apărarea statului de drept. S-au strîns, de exemplu, peste o sută de mii de semnături pentru demiterea lui Victor Ciobea, un avocat al penalilor, nu al poporului, care atacă legi vechi de 15 ani sau ia partea scriitorilor academici din puşcării. S-a iniţiat acţiunea contra România TV. Asta facem noi, societatea civilă, obiective clare şi realizabile, nu ne luptăm să întoarcem rezultatul alegerilor. Voi ce faceţi, opoziţie politică? Totdeauna societatea civilă a fost cea care a reuşit să ţină piept PSD, dar totdeauna eforturile ei au fost risipite de faptul că de opoziţia noastră au profitat politicieni incompetenţi de dreapta pe care fie i-am adus la putere, sau nu, că sunt şi prea incompetenţi să cîştige alegerile şi publicul pe bună dreptate nu îi vrea. De data asta văd că opoziţia se pregăteşte de acelaşi scenariu, adică în timp ce PSD a reuşit să cîştige majoritatea şi în clasa de mijloc, şi în votul educat la alegerile astea pentru prima oară, cu un program explicit de extindere la clasa de mijloc, opoziţia alungă votanţii cu ce îi pică sub mînă: se opune la neimpozitarea pensiilor, la măriri de salarii la doctori şi profesori, nici nu a băgat de seamă că PSD a întins mîna la mici întreprinzători cu un program de stimulare, de ce nu l-au propus ei, etc.

Demersul opoziţiei nu are sens pentru că e conceput doar ca gest de campanie. Opoziţia, mai ales USR, se ocupă în continuare să informeze publicul că PSD e rău. Dar publicul ştie PSD ca pe un cal breaz, mult mai bine decît ştie USR, în care nu are deocamdată de ce să aibă încredere. Prezumţia că un pensionar nu ştie dacă el cîştigă sau nu din eliminarea impozitului e falsă, toată lumea a cam ştiut ce cîştigă de pe urma PSD, de aia i-au şi votat. În plus, dacă PSD va aloca largilor categorii la care a făcut promisiuni ceea ce a promis prin program, banii se vor termina cu alocarea programatică, şi pentru cea clientelară (aşa zisele investiţii, felul de a fura favorit al guvernelor noastre, prin ministerele de dezvoltare) nu va mai rămîne mare lucru, că e sigur că cei de la semestrul european la Comisie se vor agita să declanşeze o avertizare de deficit. Dar acesta e un lucru bun! Lasă să dăm bani la studenţi şi la asistente sanitare, să dăm bani pe programe la categorii transparente şi clare, şi nu pe baroni la proiecte imbecile ca roata lui Onţanu în care am auzit că s-a şi blocat lumea de Anul Nou, de au trebuit pompierii să-i coboare. Şi lasă să înceapă cu alocările programatice, cu ce au pus ei în program, şi după aia vor vedea că nu mai sunt alţii şi mai vorbim atunci de bugetul şi planul de dezvoltare multianual. De ce urletele astea la dreapta că nu vor fi bani de investiţii, cînd prin manifeste electorale toţi eraţi anti-Keynes, acum dimpotrivă credeţi că numai investiţia de stat e calea spre dezvoltare? Măi, la şcoala serală cu voi, dacă n-o fi desfiinţat-o şi pe asta dna Andronescu.

Ce trebuie să facă opoziţia în principal e altceva. Trebuie să devină o alternativă votabilă pentru data viitoare. Lumea nu a avut ce vota, votanţii au fost obligaţi să aleagă fără mare convingere PNL şi USR numai ca să nu voteze PSD, asta a ţinut lumea acasă şi nu a adus pe nimeni nou la vot, de au luat trei partide mai puţin ca PDL singur. Această situaţie trebuie remediată, sau PSD va sta zece ani la putere, la diferenţa care se vede acum şi pe substanţă, cît şi pe stil. Or fi unii mobilizaţi pe Facebook care dau likes ca idioţii la articolele fetei ăleia cu ”Victor Viorel, îţi doresc să stai la închisoare pînă crăpi”, dar majoritatea oamenilor nu vor să audă asemenea limbaj, asta nu e cu nimic mai bun decît România TV. Şi e contraproductiv, Dragnea şi Gabi Firea au cîştigat enorm jucînd rolul constructiv şi moderat, acuma opoziţia le lasă complet rolul raţional şi se autodistribuie în ăia certăreţii, recalcitranţii, care ştiu doar ce nu trebuie făcut? Păi e reţeta înfrângerii, pe asta s-au tot pierdut alegeri în România pînă cînd am mai tras noi dreapta la realism în anii nouăzeci. A cui strategie e asta? Unul din ăia care au pierdut alegerile şi nu se poate opri? Afară cu el, şi dacă era de la servicii, să treacă la monitorizat Russia Today, că eu mai am şi examene şi trebuie să mă duc şi pînă în Afganistan, şi să nu se mai bage în politică internă pe viitor…

Din cauza isteriei nu se mai vede ce face PSD rău (că ţine afişul mai ales ce face bun sub titlul că ar fi rău). Modifică iar Codul Fiscal ca să scoată impozitul pe case, de ce, că nu era mare? Ajută pe cine, pe speculanţii imobiliari? Dar nu avem spaţiu să vorbim despre asta, că urlă toată lumea că de ce au pus directori cu delegaţie la şcoli, în loc să se întrebe lumea de ce nu s-a înscris nimeni la concursurile de directori şi cum se rezolvă problemele şcolii pe fond… E absolut imposibil să ai vreo discuţie raţională în climatul ăsta.

Cum se poate construi o alternativă, nu o opoziţie, e o altă discuţie, poate o să revin la ea. Deocamdată, mai încet cu isteria, ieşiţi la dat zăpada, că aşa e civic, nu doar să chemaţi armata, şi limpezeşte şi creierul. Şi dacă veniţi cu noi la Ciorbea, fără însemne de partid şi Puie Monta, vă rog, şi fără agenţi acoperiţi SRI. Poate au şi ei zăpadă de curăţat pe undeva şi nu se mai ocupă de societatea civilă şi partide anti-sistem? Dacă vor să le vadă cîştigînd vreodată alegerile…

