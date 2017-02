Şeful SRI a dat raport degeaba în Parlament

La sfârşitul audierilor de joi ale directorului Serviciului Român de Inforrmaţii, Eduard Hellvig, preşedintele Comisiei de control al SRI, social-democratul Adrian Ţuţuianu, a fost singurul membru al acestei structuri care a fost mandatat să explice relaţia dintre Ministerul Afacerilor Interne şi serviciul secret. În primă fază, social-democratul a lăudat modul cum MAI a gestionat situaţiile tensionate de la proteste şi a crticiat voalat SRI. „Toţi membrii Comisiei au fost de acord că activitatea MAI s-a desfăşurat în limitele legii, că a fost coordonată eficient de toate instituţiile de conducere, că s-a reuşit izolarea elementelor negative din Piaţă. Din dezbateri a rezultat că SRI şi-a îndeplinit atribuţiile care vizează acţiunile unor persoane cu activităţi extremiste şi au fost transmise informări beneficiarilor de informaţii, începând cu data de 2 februarie (n.r.- nu din 1 februarie, când au avut loc incidentele între un grup de protestari violenţi şi jandarmi). Nu sunt elemente care să ne arate că au fost afectate unitatea, integritatea teritorială a României, sau activităţi care să afecteze statul român, care se circumscriu ideii de securitate naţională“, a afirmat Ţuţuianu, prezentând concluziile audierilor, înainte de a fi luat la întrebări de reporteri.

Singura precizare a lui Hellvig a fost făcută înainte de intrarea la comisie. „Niciodată SRI nu va fi implicat politic în mandatul meu“, a subliniat şeful SRI, care nu a vrut să comenteze relaţia cu ministrul Dan. Pe de altă parte , Ţuţuianu i-a luat apărare colegei de partid în ceea ce priveşte schimbul de informaţii între SRI şi MAI. Mai precis, senatorul PSD a afirmat că MAI primit informaţii de la SRI cu câteva ore înainte ore de proteste, prin SMS, însă fără a fi ceva nou care să-i ajute. „Doamna ministru a spus că a primit trei sms-uri. Preşedintele a acuzat Ministerul de Interne. Ambele instituţii au confirmat acest lucru. Au fost informaţii care nu au adus nimic în plus faţă de ce ştia şi Ministerul de Interne“, a declarat Ţuţuianu, fiind întrebat dacă pe 1 februarie ministrul de Interne a primit vreo informare. În acelaşi timp, preşedintele Comisiei de control al SRI a declarat că ministrul Dan nu a greşit cu nimic în comunicarea sa, cu toate că acesta spusese că nu a primit informări.

„Comunicare insuficientă“

Până la urmă, concluzia lui Adrian Ţuţuianu a fost contrară opiniilor şefului statului, care declarase pe 2 februarie că ministrul de Interne şi forţele de ordine din MAI nu şi-au făcut datoria în seara de 1 februarie. „Concluzia noastră este că MAI a acţionat corect. Apreciez că a fost o comunicare insuficientă, cel puţin, în prima parte între SRI şi MAI“, a conchis preşedintele Comisiei de control al SRI, înainte de a se exprima doar în numele său despre proteste, pe care le-a considerat manipulate. „Evident că sunt manipulate. Problema sau întrebarea ar fi cine le manipulează“, a adăugat social-democratul.

Pentru a-şi susţine argumentaţia, Ţuţuianu nu a venit cu date oficiale, ci a preferat să prezinte informaţii aflate din presă. „Dumneavoastră vi se pare că nu există o manipulare în condiţiile în care peste 85% din cei care sunt în piaţă nu au citit Ordonanţa? Dacă vrem să discutăm serios, că văd că dacă dau răspunsuri un pic mai oficiale nu le înţelegeţi foarte bine“, a adăugat preşedintele Comisiei de control al activităţii SRI.

Verificarea multinaţionalelor

Ţuţuianu a încercat să îmblânzească tonul faţă de multinaţionalele străine suspectate de unii membri PSD că susţin prea mult protestele din Piaţa Victoriei şi a precizat că partidul din care provine nu are nimic cu aceste companii, însă trebuie verificate pentru a vedea gradul de „implicare“. „Aş vrea să vă spun câteva lucruri care cred eu că sunt utile. PSD nu are nimic cu nicio multinaţională şi cu nicio firmă din România. Firmele sunt importante să creeze locuri de muncă, să plătească taxe şi impozite, să respecte cadrul normativ existent. Au fost informaţii şi am cerut ca ele să fie verificate privind activitatea unor conduceri de companii şi ca să fim foarte echilibraţi şi cu capital extern, dar şi cu capital românesc, care s-au implicat în aceste proteste”, a subliniat Ţuţuianu.