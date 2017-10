Realizatoarea TV Lavinia Şandru a fost citată ca martor la Curtea Supremă în dosarul fostului său soţ, Darius Vâlcov

Realizatoarea TV Lavinia Şandru a decis să bage divorţ de fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, în 2006, după arestarea acestuia. Cei doi au fost căsătoriţi timp de 10 ani şi au un copil împreună. Pe lista martorilor care vor fi citaţi la următotul termen mai este şi tatăl politicianului, Dumitru Vâlcov şi afaceristul Vasile Popa-citat ca martor la solicitarea fostului primar al Slatinei, Minel Prina.

Minuta Curţii Supreme: „I. Încuviinţează proba testimonială constând în audierea martorilor Şandru Lavinia şi Vâlcov Dumitru solicitată de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan, precum şi proba testimonială constând în audierea martorului Popa Vasile solicitată de inculpatul Prina Minel Florin.

II. Încuviinţează proba cu înscrisuri constând în acte de cesiune solicitată de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan, precum şi copia rechizitoriului emis la data de 25.11.2015 în dosarul nr. 91/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie solicitată de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan şi de Ministerul Public. Încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt şi în circumstanţiere astfel cum a fost solicitată de inculpatul Tomescu Constantin. Încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt constând în desfă?urătorul apelurilor telefonice pentru perioada 15.12.2010 – 15.01.2012 aferent numărului de telefon apar?inând inculpatului Prina Minel Florin, precum şi înscrisurile în circumstanţiere solicitate de inculpatul Prina Minel Florin. Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de Ministerul Public, respectiv raportul de constatare emis la data de 18.08.2015 în dosarul nr. 91/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

III. În baza art. 100 alin.4 lit. a şi b din Codul de procedură penală, respinge toate celelalte probe solicitate de inculpaţii Vâlcov Darius Bogdan şi Prina Minel Florin. Dispune citarea martorilor Şandru Lavinia, Vâlcov Dumitru şi Popa Vasile pentru termenul de judecată din 06 noiembrie 2017, ora 09:00, Sala Secţiei Comerciale, în vederea audierii.”

Vâlcov nu-şi recunoaşte o parte din declaraţii

Fostul primar al Slatinei Darius Vâlcov a delcarat, pe 4 septembrie, la ICCJ că nu îşi menţine nicio declaraţie dată după data de 31 martie 2015 - în care afirma că este posibil că bani de la firmele omului de afaceri Teodor Berna, dar nu mai mult de 300.000 de euro, să fi fost folosiţi în campania electorală a PDL - întrucât, după ce a văzut că s-a extins urmărirea penală împotriva sa, şi-a dat seama că a fost înşelat.

El a început prin a spune: "Nu îmi menţin nicio declaraţie dupa 31 martie 2015". După aceea a relatat circumstanţele reţinerii sale şi pe cele în care a data declaraţia din martie 2015.

El a spus că în 13 martie 2015 a fost reţinut pe stradă, la ieşirea din sediul unei televiziuni şi invitat la DNA peste o oră şi jumătate cu citaţie.

"Nu aveam un avocat, am sunat un avocat. Am dat o declaraţie de suspect, iar ulterior a fost cerută Parlamentului începerea urmăririi penale împotriva mea şi încuviinţarea reţinerii pentru trafic de influenţă", a precizat Vâlcov. El a spus cum în 25 martie 2015, de ziua lui, a fost reţinut pentru 24 de ore, "Într-o cameră de 2/3 metri cu 8 persoane", cu un geam de 30 de centimetri, în al 3-lea pat suprapus care era la 30 de centrimetri de tavan şi că "şocul a fost extrem de puternic".

"Le-am spus avocaţilor că sunt dispus să fac orice numai să nu mai intru în acea camera. Discuţia a avut loc la DNA. Acesta a fost motivul pentru care la sfârşitul lui martie procurorul a avut o discuţie cu mine şi cu avocatii. Mi-a transmis că este împuternicit să-mi propună să ies din această situaţie cu tablouri în pereţi şi bani prin cimitire si m-a intrebat ce-mi doresc. A fost o înţelegere. I-am spus că nu mai vreau sa intru în arest şi că pot lua chiar şi toata vină asupra mea", a relatat Vâlcov.

El a spus că avocatul a evocat două variante, prima fiind un acord pentru 3 ani cu suspendare dacă recunoaşte totul din rechizitoriu şi totul se termină.

Vâlcov a precizat care era a doua variantă: "Extinderea urmăririi penale pentru spălare de bani, comisie rogatorie în Elveţia unde sora mea lucra ca doctor şi bulversarea familiei, continuarea publicităţii şi reintrarea în arest"

Vâlcov a povestit că pe 30 martie seara, a discutat cu avocaţii, iar a doua zi s-au prezentat la DNA, cerând să participe şi ceilalţi inculpaţi în dosar, însă li s-a transmis că aceştia au refuzat întâlnirea, moment în care a propus un acord de recunoaştere, dar pentru faptele sale, nu pentru cele din rechizitoriu.

"Procurorul a zis că ăsta nu poate fi un acord de recunoaştere. Mi-a lăsat 30 de minute să mă gândesc. I-am cerut să vorbesc cu superiorii procurorului deoarece nu aveam nicio garanţie că voi primi condamnare cu suspendare şi trebuia sa mint. A plecat 5 minute şi mi-a zis că mă aşteaptă şeful dumnealui, domnul Popovici. Am vrut să vorbesc cu Popovici şi cu doamna Kovesi", a susţinut Darius Vâlcov, care a spus că a fost condus de către un comisar la cei doi.

"Amândoi mi-au confirmat că ceea ce discut cu procurorul este agreat de ei, de sus până jos", a subliniat fostul primar, adăugând că s-a întors la procurorul de caz, i-a cerut hârtie şi pix şi a scris declaraţia din 31 martie în care a scris că este posibil ca în 2008 sau 2009, în timpul campaniei electorale a PDL, anumite sume de bani să fi provenit de la societăţile lui Theodor Berna, Tehnologica Radion sau Plus Confort.

"M am întors la procuror şi i-am cerut foaie şi pix. Am scris declaraţia din 31 martie olograf. Ştiam că nu eram un porumbel alb. Ştiam că am participat la campaniile electorale ale PDL, am participat la multe campanii electorale care s-au desfăşurat cu resurse nu totdeauna legale şi, ştiindu-mă vulnerabil, am acceptat să fac acel târg. Am scris că este posibil ca în 2008 şi 2009, în timpul campaniei electorale, anumite sume de bani, dar nu mai mult de 300.000 de euro, să fi provenit de la societăţile domnului Berna, adică Tehnologica Radion sau Plus Confort", a spus el, menţionând că declaraţia avea 8 pagini, iar avocatul si procurorul făceau adnotări pe marginea declaraţiei şi unde trebuia sa completeze.

"Mi-au zis să dau declaraţia şi în faţa unei camere video. Să citesc ce am scris, plus adnotările lor. Dupa declaraţia video o secretară a bătut declaraţia la maşină şi eu am semnat o. Din acest motiv nu susţin acea declaratie acum. Mi-am dat seama că am fost înşelat după ce s-a extins urmărirea penală şi pentru spălare de bani", a conchis Darius Vâlcov.

Acuzaţiile DNA

El este judecat în două dosare de corupţie şi urmărit penal în altul. În mai 2015, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de procurorii DNA, care îl acuză de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate de acesta, de primar, senator şi ministru.

Darius Vâlcov mai este acuzat că, în perioada aprilie-decembrie 2011, a primit de la omul de afaceri Theodor Berna, patronul Tehnologica Radion, prin intermediul fostului primar Minel Florin Prina, suma de 2,5 milioane de lei. Banii i-au fost daţi lui Prina, în cinci tranşe de câte 500.000 de lei, în municipiul Slatina. Vâlcov ar mai fi primit, în perioada 2012- 2013, tot de la Theodor Berna, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 de lei.