Primarul general al Capitalei nu renunţă la culoarele unice destinate transportului public

Firea susţine necesitatea aceastei măsuri, avertizând că dacă nu se vor face culoare unice în foarte scurt timp oraşul va fi complet blocat. Practic, această măsură urmăreşte descurajarea traficului rutier individual, astfel încât bucureştenii să folosească mai mult transportul în comun.

Potrivit unui comunicat, Primăria Capitalei spune că Gabriela Firea a avut o şedinţă cu reprezentanţii direcţiilor de transporturi şi utilităţi din primărie pentru a stabili modul de implementare a măsurilor care vor însoţi introducerea culoarelor unice pentru transportul în comun în Bucureşti.



”Nu se pune în niciun caz problema să renunţăm la culoarele unice. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, un document strategic de planificare a transportului în regiunea Bucureşti-Ilfov, realizat sub coordonarea BERD, precizează clar că una dintre măsurile care duc la creşterea mobilităţii este realizarea acestor benzi destinate transportului public. Vom acţiona să facem această măsură cât mai eficientă, astfel încât efectele benefice să fie mai mari decât

neajunsurile, aplicând în această perioadă un set de măsuri complementare care să ajute la decongestionarea traficului”, susţine Gabriela Firea.



Firea spune că la finalul lunii aprilie în Bucureşti erau înmatriculate 1,274 de milioane de autovehicule, plus alte 155.000 înmatriculate în Ilfov. Faţă de finalul anului trecut se înregistrează, în doar patru luni, o creştere de peste 30.000 de autovehicule în zona metropolitană Bucureşti, cărora li se adaugă autovehiculele, deloc puţine,maşinile care tranzitează zilnic Bucureştiul, precum şi cele înmatriculate în alte judeţe sau în alte ţări care au proprietari ce locuiesc, de fapt, în Capitală.



Cum va fi fluidizat traficul în Capitală



Principalele proiecte ale municipiului Bucureşti care vizează fluidizarea traficului rutier în zonă Bucureşti-Ilfov sunt incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 şi vizează introducerea de benzi de circulaţie cu prioritate pentru transportul public pe o distanţă de 25 kilometri, achiziţia a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie şi 400 de autobuze, pentru început, modernizarea infrastructurii de tramvai şi extinderea acesteia cu 41 de kilometri de cale dublă, precum şi reabilitarea a aproximativ 1.800 de staţii, potrivit News.ro.



Primăria Capitalei mai enumeră, printre mărsurile pe care le are în vedere, construcţia de parcări de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare în oraş,• construcţia de parcări subterane, amenajare şi lărgire Prelungirea Ghencea, lărgire str. Jandarmeriei, reconfigurarea întregii zone de birouri Pipera-str. Fabrica de Glucoză, str. D. Pompeiu, str. Petricani, str. Andronache, Şoseaua Colentina, amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste şi locuri de parcare), precum şi extinderea sistemului de închiriere biciclete (bike-sharing), crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti în centrul oraşului, concomitent cu modernizarea spaţiul urban public şi îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusă, regândirea şi extinderea sistemului de management al traficului.



Luni dimineaţă, Primăria Capitalei a testat introducerea benzii unice pentru autobuzele RATB pe Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, pe sensul de intrare în Capitală. În acel interval, la intrarea în Bucureşti dinspre DN 1 s-a circulat în coloană, mai mulţi şoferi semnalând, pe Facebook, că s-au format cozi încă de la Săftica, unde maşinile au stat în coloană şi s-au parcurs cinci kilometri în mai mult de o oră, traficulfiind îngreunat din zona Academiei de Poliţie, unde se trecea de la trei benzi de circulaţie la două benzi, până la Casa Presei Libere.

Ulterior, primarul Gabriela Firea a anunţat că se va circula din nou fără restricţii pe tronsonul Băneasa-Piaţa Charles de Gaulle şi că proiectul benzii unice va fi reluat după începerea vacanţei şcolare.