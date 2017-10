Magistratul Horaţius Dumbravă: „Iohannis trebuie să se implice în scandalul legilor justiţie. Simple declaraţii ale Preşedintelui nu ajung”

„Preşedintele Iohannis trebuie să se implice în scandalul legilor justiţiei pentru apărarea statului de drept şi a ordinii de drept. Are la îndemână pârghii constituţionale. Simple declaraţii ale Preşedintelui nu ajung. Situaţia a escaladat”, scrie Horaţiu Dumbravă pe facebook.

Reacţia judecătorului vine în contextul în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Iaşi, că proiectul privind modificările la legile Justiţiei îşi va urma parcursul firesc, spunând că nu este nimic de rescris. „N-ai ce să rescrii acolo. E vorba doar de câteva soluţii, puncte asupra cărora părerile sunt diferite. În rest există o convergenţă. Eu mă aşteptam să primesc de la CSM avize punctuale pe fiecare propunere legislativă, nu unul în bloc, dar este opţiunea dânşilor, ne raportăm la tehnica legislativă, la Constituţie, iar proiectul de lege îşi va urma, cu anumite modificări, parcursul", a declarat ministrul Toader.

Un număr de 2.030 de magistraţi au semnat un Memoriu în care cer premierului şi ministrului Justiţiei să nu trimită proiectul în Parlament.

Preşedintele Iohannis trebuie să se implice în scandalul legilor justiţiei pentru apărarea statului de drept şi a ordinii de drept. Are la îndemână pârghii constituţionale.

Simple declaraţii ale Preşedintelui nu ajung.

Situaţia a escaladat. Lipsa de consultare şi dialog a actualului ministru al justiţiei cu corpul profesional al judecătorilor şi procurorilor, cu societatea civilă, modul netransparent în care a domnia sa a înţeles să iniţieze un proiect de lege, schimbând paradigma constituţională a justiţiei (independenţei acesteia) prin subordonarea judecătorilor şi procurorilor puterii executive, sunt semnale serioase inclusiv pentru Preşedintele României că este cazul unei intervenţii constituţionale.

La asta se adaugă miile de judecători şi procurori care au cerut recent printr-un memoriu Guvernului să retragă proiectul de lege iniţiat de ministrul justiţiei. Motivele fiind aceleaşi: lipsa de transparenţă şi, mai ales, subordonarea politică a justiţiei.

De ce Preşedintele României?

Pentru că el are această atribuţie, obligaţie chiar constituţională de fi mediator între puterile statului. Or, ceea ce se întâmplă azi cere o mediere pentru buna funcţionare a autorităţilor publice (art. 80 paragraf 2 Constituţie).

Cum ar trebui să o facă?

Două mijloace constituţionale:

- Să ceară o consultare cu Guvernul pe tema proiectului de lege de modificare a legilor justiţiei, întrucât este o „problemă urgentă şi de importanţă deosebită” prin amploarea scandalului pe care o vedem cu toţii (art. 86 din Constituţie);

- Să participe la şedinţa de Guvern când se va „dezbate” iniţiativa ministrului justiţiei privind proiectul de lege. Art. 87 paragraful 1 din Constituţie permite Preşedintelui României să participe şi, chiar, să prezideze această şedinţă. Este vorba de asigurarea ordinii publice, cum spune textul constituţional, pentru că ordinea publică înseamnă o ordine de drept şi una de fapt, iar subminarea statului de drept printr-un astfel de proiect de lege este de natură să aducă atingere uneia din valorile indicate de art. 87 din Constituţie.