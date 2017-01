Laura Codruţa Kovesi: „Nu am de ce să îmi dau demisia că am deranjat inculpaţi”

Potrivit sursei citate, Laura Codruţa Koveşi nu intenţionează să demisioneze din funcţie. „Am fost numită procuror-şef la DNA ca să-mi fac treaba. Şi treaba DNA e să investigheze fapte de corupţie la nivel înalt. Asta am făcut. Pentru acest lucru sunt plătită. Nu am de ce să îmi dau demisia că am deranjat inculpaţi”, a declarat Kovesi cu privire la recentele scandaluri pentru Agerpres.



Legat de averile pe care le au persoanele inculpate de DNA în ultimii doi ani, Kovesi spune că este vorba de sume colosale, motiv pentru care aceştia îşi permit să plătească firme pentru intimidare, pentru hărţuire sau chiar companii care să facă lobby şi care să emită rapoarte şi presiuni publice asupra magistraţilor şi asupra întregului sistem, vizat de aceste atacuri.

„Noi putem să dăm replică doar în dosare, prin probele pe care le avem”



Kovesi a mai spus că magistraţii nu pot ieşi să comenteze acuzaţiile care li se aduc în spaţiul public de persoane pe care le cercetează. „Noi putem să dăm replică doar în dosare, prin probele pe care le avem, prin răspunsurile la excepţiile şi cererile pe care aceştia le invocă, la solicitările pe care judecătorii ni le trimit”, a precizat procurorul şef DNA.



În ceea ce priveşte acuzaţiile recente aduse de fostul deputat Sebastian Ghiţă, Kovesi a precizat că nu a luat parte la evenimente private organizate de persoane cu dosare penale. În schimb, şefa DNA a explicat că a luat parte la evenimentele organizatii de instituţii publice sau de şefii acestor instituţii, unde nu are posibilitatea de a cenzura lista invitaţilor.



„Sigur, la astfel de evenimente, m-am întâlnit şi cu persoane care erau investigate de către DNA, mai ales evenimente publice. Însă, eu la astfel de evenimente unde sunt invitată, nu pot să cenzurez lista de invitaţi. Dar acest lucru, faptul ca am participat la evenimente organizate de şefi de instituţii sau de instituţii publice, nu înseamnă că mă face prietenă cu acele persoane. Nu înseamnă că, dacă este o poză de grup sau o poză făcută la un anumit eveniment, eu sunt prietenă cu toate persoanele din acel grup. Eu nu am avut întâlniri private cu Sebastian Ghiţă, nu am mers în concedii cu Sebastian Ghiţă, nu am mers în excursii cu acesta. Nu am vorbit prin telefon sau prin mail cu acesta. Nu am participat la evenimente private organizate de el. Nu am fost şi nu sunt prietenă şi nici nu voi fi prietenă cu acesta”, a mai declarat Kovesi în interviul pentru Agerpres.

„Nu am participat la evenimente private organizate de persoane investigate de DNA”



Referitor la petreceri private sau de familie, Laura Codruţa Kovesi respinge prezenţa sa la evenimente organizate de persoane cu dosare penale.



„Cred că o să fie singura dată când o să comentez ce fac eu în timpul liber, pentru că ceea ce se întâmplă în spaţiul privat al oricărui demnitar trebuie să rămână acolo. Însă, vă spun că la evenimente private, organizate de persoane care au dosare penale, au avut dosare penale sau care sunt investigate de DNA, nu am participat. Am participat la evenimente private organizate de şefi de instituţii sau de reprezentanţi ai unor instituţii publice, dar nu la evenimente organizate în mod privat de Sebastian Ghiţă sau de alte persoane pe care le cercetăm”, a completat Kovesi.

„Nu ştiu cine este cucuveaua mov”

Totodată, procurorul şef al DNA a respins acuzaţiile aduse de Ghiţă cu privire la faptul că ar fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret dintr-o ţară parteneră. „Exclus, aceste afirmaţii mi se par foarte grave, total mincinoase. Nu este adevărat”, a explicat Kovesi într-un interviu pentru ziare.com.



„Nu ştiu cine e cucuveaua mov. Nu am folosit niciodată un astfel de email. Colegii mei care au legătură cu presa întotdeauna au avut adresă de mail afişată pe site-ul instituţiei”, a spus Kovesi în acelaşi interviu. Procurorul şef a mai spus că nu s-au făcut niciodată intervenţii şi presiuni asupra sa şi că, dacă acest lucru se va întâmpla, va face publice aceste presiuni.