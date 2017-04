Gabriel Oprea, martor în dosarul nepoatei sale. Loredana Radu: „M-au citat la DNA, pe mine şi pe Onţanu”. Fostul vicepremier: „Da, am înţeles”

Gabriel Oprea este în sala de judecată şi aşteapă începerea procesului.

Potrivit actelor de la dosar, fostul edil, Neculai Onţanu, ar fi primit mită două terenuri, cel de 1.000 de metri pătraţi, prin intermediul Loredanei Radu (foto), nepoata lui Gabriel Oprea, şi unul de 500 de metri pătraţi, prin intermediul unei alte persoane, Aurel Radu. În schimb, Onţanu ar fi facilitat procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 de metri pătraţi pe raza Sectorului 2. Fostul primar nu a vrut să dea declaraţii la DNA în legătură cu toate aceste acuzaţii şi nici cu privire la faptul că în acte, terenul de 1.000 de metri pătraţi a ajuns direct de la intermediarii lui Dobrescu şi Borcea la Loredana Radu, în baza unui aranjament care ar fi fost făcut cu acordul lui Onţanu.

Denunţătorii şi martorii din dosar au declarat la DNA că pe Loredana Radu nu ar fi plătit niciun leu pentru terenul de 1.000 de metri pătraţi. Însă după un an, pe 17 decembrie 2008, Loredana Radu a vândut terenul unchiului său, Gabriel Oprea contra sumei de 400.000 de euro, de cinci ori mai puţin decât preţul pieţei. Dar, procurorii DNA bănuiesc că şi această tranzacţie, dintre nepoată şi unchi, s-ar fi făcut tot cu titlul gratuit. După tranzacţie, avocata a cerut de la Primăria Sectorului 2 o autorizaţie de construire pentru un hotel cu 10 niveluri (3S+P+6E), care a fost ulterior edificat.

În final, Oprea a donat terenul fiicei sale, Ana Maria Tudor, împreună cu hotelul aflat şi astăzi în construcţie. Pe 5 aprilie 2016, procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe acest teren. Acuzaţiile în cazul Loredanei Radu: complicitate la luare de mită şi spălare de bani.

„Dacă este să fie ceva urât o să te caute colegii”

În dosarul lui Neculai Onţanu şi Loredana Radu sunt interceptări dintre Loredana Radu şi Gabriel Oprea. Acestea sunt făcute în ziua în care Loredana Radu a fost citată la DNA, pe 23 martie 2016, la ora 14.51. În aceeaşi zi, Loredana Radu avea să fe reţinută, iar a doua zi arestată.

Gabriel Oprea: Da, puiule!

Loredana Radu: Gabi, te-am sunat să-ţi spun că nu pot să trec astăzi, că m-au sunat să-mi aducă la cunoştinţă calitatea de suspect, şi pe mine şi pe domnul Onţanu, şi la ora 5.00...la ...4.00 e el şi la 5.00 trebuie să mă caute. Deci ţi-am zis ca să ştii tu, şi dacă este să fie ceva urât o să te caute o...colegii mei din birou care ştiu ce au de făcut. Alo!

Gabriel Oprea: Da, am înţeles.

Loredana Radu: Da, da.

Gabriel Oprea: Da.

Loredana Radu: Am zis ca să ştii tu, să nu te panichezi că o să am telefonul închis şi...da...

Gabriel Oprea: Da...când, la ce oră?

Loredana Radu: Păi, de a 05.00 mă duc

Gabriel Oprea: Am înţeles, hai...Bine, puiul meu....

Loredana Radu: Bine, te pup!

Gabriel Oprea: Mă suni şi pe mine pe urmă. Da?

Loredana Radu: Da, da. Pa-pa, pa-pa.

Gabriel Oprea: Bine, bine, sună-mă.

De ce este cercetat Gabriel Oprea

Potrivit rechizitoriului DNA, o parte din anchetă, care are legătură cu Gabriel Oprea, a fost separată din acest dosar. Este investigată o posibilă participare a fostului vicepremier la infracţiunile de luare de mită şi spălare de bani. Ancheta urmează să stabilească dacă transferul dreptului de proprietate, de la Loredana Radu către Oprea Gabriel s-a realizat cu titlu gratuit.