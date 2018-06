Felix Bănilă, propus de Tudorel Toader la şefia DIICOT: Autoritatea ministrului Justiţiei este limitată

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, prezent la şedinţă, a afirmat, la rândul său, că nu se pune problema afectării independenţei procurorilor prin intervenţii ale altor autorităţi.





"Am apreciat în programul managerial preocuparea candidatului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, independenţa procurorilor. (...) Faptul că procurorul îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei (...) nu înseamnă că ministrul se uită şi verifică într-un dosar ce probe a administrat, ce soluţii a dat procurorul. (...) Autoritatea ministrului este pe latura aceea de administrare a Justiţiei, de realizare a politicilor penale. (...) Prin urmare, să nu confundăm competenţele profesionale, care sunt sub semnul independenţei procurorului, cu competenţele manageriale, administrarea Justiţiei, care, aşa spune Constituţia, rămâne sub autoritatea ministrului Justiţiei", a explicat Toader.