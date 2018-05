Dosarul Microsoft II, trimis de judecătorii de la Tribunalul Bucureşti înapoi la DNA. Decizia nu este definitivă

În septembrie 2017, fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft România Călin Tatomir şi oamenii de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, în dosarul "Microsoft 2", privind vânzarea de licenţe Microsft, în care prejudiciul depăşeşte 51 de milioane de euro, a anunţat miercuri DNA.





Astfel, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, omul de afaceri Claudiu Florică, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG şi cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi spălare a banilor (două fapte), Dinu Pescariu, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi spălare a banilor, iar Călin Tatomir, la data faptelor director general Microsoft România SRL, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare a banilor.





Potrivit procurorilor, în condiţiile în care în luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind închirierea de licenţe Microsoft nr. 0115RO/15.04.2004, Gabriel Sandu, în calitate de ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi cu instigarea oamenilor de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, a depus diligenţele necesare pentru încheierea unui nou contract de închiriere software. Acest lucru nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitaţii publice în condiţiile OUG 34/2006 privind achiziţiile publice.





În acest context,Dinu Pescariu şi Claudiu Florică, în calitate de reprezentanţi în fapt/drept ai societăţii D.Con.Net AG, pentru a fi favorizaţi în câştigarea licitaţiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legătura cu ministrul Sandu, căruia i-au şi plătit în acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte în martie 2016 au fost condamnaţi definitiv de ICCJ Dorin Cocoş şi Gabriel Sandu, pentru trafic de influenţă).





În urma înţelegerii avute de Florică şi Pescariu cu ministrul Sandu, acesta din urmă a aprobat documentaţia de atribuire aferentă procedurii de licitaţie deschisă, iniţiată pentru „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare". Documentaţia care a stat la baza licitaţiei (referat de necesitate şi caiet de sarcini) conţinea condiţii restrictive nejustificate de participare la licitaţia organizată de către MCSI, fiind favorizată în acest mod D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei asocieri din pare făcea parte şi firma Dim Soft SRL. De asemenea, prin răspunsurile la solicitările de clarificări formulate în cadrul procedurii de licitaţie, inculpatul Sandu Gabriel a menţinut condiţiile restrictive prin care să fie favorizată D.Con-Net AG, spun procurorii DNA.





Astfel, s-au impus condiţii conform cărora participante la licitaţie puteau să fie doar firme care avuseseră încheiate contracte de un anumit tip şi peste o anumită valoare şi care să fi fost executate în România, în ultimii trei ani. Condiţiile respective erau îndeplinite de o singură societate din lume, respectiv Dim Soft SRL.





În vederea stabilirii condiţiilor restrictive de participare la licitaţie prin care să fie favorizată asocierea D.Con-Net AG din care făcea parte firma Dim Soft SRL, Florică a avut mai multe întâlniri cu ministrul Sandu , pentru a-i transmite acele condiţii restrictive care să fie inserate în caietul de sarcini, potrivit DNA.