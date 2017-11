Casa Regală: Nicolae a avut o tentativă de violare a domiciliului Majestăţii Sale Regele. Nicolae: „Vin ca nepotul bunicului meu şi doar vreau să-l văd“

"Dl Medforth-Mills a agresat fizic şi verbal trei persoane. Una dintre ele prezintă răni corporale. În final, el a fost împiedicat să forţeze intrarea în casă. Majestatea Sa a făcut clar, de mai multe luni de zile, faptul că refuză să-şi vadă nepotul, lucru adus la cunoştinţă dlui Medforth-Mills în repetate rânduri" se precizează în comunicat.

La incident au fost prezente trei infirmiere, venite să trateze pe Majestatea Sa, care nu au putut să-şi facă la timp datoria. De asemenea, infirmierele au făcut cunoscut că se tem pentru integritatea lor corporală şi că vor lua în discuţie la instituţia lor dacă vor mai veni sau nu să-l trateze pe Rege.

Conform Casei Regale, incidentul a survenit la doar o oră după ce Regele Mihai primise Sfânta Împărtăşanie de la trimisul ÎPS Mitropolitului Iosif.

Casa Majestăţii Sale a înaintat o plângere la poliţia elveţiană.

„Ieri am venit, am venit direct din avion şi am încercat să-l văd pe bunicul meu. Din păcate n-am putut. Vin ca nepotul Regelui, nepotul bunicului meu şi doar vreau să-l văd până la urmă. Atât. Dacă va fi ultima dată când ajung aici, când este într-o stare mai bună, atunci aş dori să-l văd. Dacă nu va fi, atunci vreau să-i zic rămas bun, pentru ultima dată”, a povestit Nicolae pentru Ştirile Protv