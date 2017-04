Paznicul de la Şcoala Specială nr. 4 din Capitală care a filmat un profesor povestind cum îi bate pe copii, audiat de o comisie disciplinară

Profesorul care apare în înregistrarea paznicului şi-a dat demisia după ce imaginile au fost făcute publice, a mai precizat Manea, dar el nu a putut fi audiat de comisia disciplinară, întrucât în prezent este internat în Spitalul Obregia. Potrivit unui raport al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 4, au existat şi acuzaţii că elevii ar fi avut acces la imagini nerecomandate minorilor.

Paznicul care a filmat cu camera ascunsă un profesor de la Şcoala Specială nr. 4 din Bucureşti, în noiembrie 2016, povestind cum îi bate pe elevi, urma să fie audiat de comisia de cercetare disciplinară a şcolii, dar a contestat un membru al acestui for, respectiv un lider de sindicat, ceea ce presupune constituirea unei noi comisii, a spus purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Maria Ştefania Manea.



"Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a redactat un raport privind acest caz, după ce o echipă a instituţiei a audiat peste 40 de persoane, profesori, părinţi, alţi angajaţi. Raportul a fost înaintat şcolii. Şcoala are obligaţia să desemneze o comisie de cercetare disciplinară care va lua măsurile administrative care se impun în acest caz, întrucât unitatea de învăţământ este angajatorul personalului din şcoală şi nu ISMB”, a explicat Manea.

Ea a adăugat că paznicul este acuzat că, prin acţiunea lui, a prejudiciat imaginea şcolii şi că, dacă a constatat anumite nereguli în cadrul unităţii de învăţământ, "era obligat să le semnaleze angajatorului”.



Potrivit purtătorului de cuvânt al ISMB, paznicul a anunţat presa că va fi audiat de o comisie disciplinară şi a cerut ca aceasta să participe la audierea lui.



Manea a mai spus că profesorul care apare în înregistrare şi-a dat demisia a doua zi după ce a apărut cazul în presă, iar în prezent este internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia", neputând fi audiat de comisia de cercetare disciplinară.



"Chiar dacă profesorul şi-a dat demisia, comisia de cercetare disciplinară îl va audia, dar nu pe durata spitalizării”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ISMB.



În acest caz a fost deschis şi un dosar penal in rem, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru fapte de lovire şi alte violenţe, conform unor surse judiciare.



Mai mult, potrivit unui raport al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 4, au existat şi acuzaţii că elevii ar fi avut acces la imagini nerecomandate minorilor.



"În mai puţin de 10 zile, angajaţii DGASPC Sector 4 au audiat peste 25 de persoane – profesori, părinţi, asistenţi personali şi personal auxiliar al şcolii, iar în urma verificărilor, au fost relevate o serie de neconcordanţe între declaraţiile celor audiaţi, în sensul că o parte dintre aceştia nu şi-au mai susţinut în scris cele formulate iniţial, dar şi cu privire la aceleaşi fapte interpretate diferit", spun reprezentanţii DGASPC Sector 4.



Ei dau drept exemplu ipoteza conform căreia copiii au fost lăsaţi nesupravegheaţi şi ar fi avut acces la imagini nerecomandate minorilor.



"Conform raportului de analiză şi verificare, cu o zi înainte de apariţia în mass-media a acestei acuzaţii, de pe un calculator dintr-o sală de curs a Şcolii Speciale nr. 4 a fost accesat un site interzis minorilor, într-un interval în care copiii din acea clasă erau implicaţi într-o activitate extraşcolară, specifică programului Săptămâna Altfel, ce s-a derulat în Parcul Tineretului”, arată reprezentanţii DGASPC Sector 4.



Potrivit raportului, s-a constatat o relaţie tensionată între angajaţii unităţii de învăţământ, precum şi un mod deficitar de interacţiune între aceştia şi elevi, fapt pentru care DGASPC Sector 4 va monitoriza situaţia copiilor.



"În plus, din declaraţiile obţinute în urma verificărilor, au rezultat elemente cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală, drept pentru care raportul privind analiza şi verificarea acestora a fost înaintat organelor de cercetare penală", se mai arată în raport.



Profesorul care apare în înregistrarea video a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la finalul lunii martie la Şcoala Specială nr. 4, după apariţia cazului în presă, că înregistrarea a fost realizată după ieşirea din tură şi discuta cu paznicul şcolii "ca între colegi”.

El a explicat că era "mâhnit” şi că "orice om bombăneşte la supărare”, pentru că unul dintre copii îi distrusese calculatorul, iar în ziua respectivă fusese zgâriat şi muşcat.



"Credeţi-mă că, de atins, nu i-am atins. M-au supărat. Dacă i-aţi fi văzut în clasă... În înregistrare am spus că merită unii dintre ei să fie atinşi, pentru că în ziua respectivă fusesem zgâriat pe nas, fusesem muşcat de către un copil. Merită o corecţie fizică de-asta uşoară. Nu sunt adeptul corecţiei fizice, dar omul la supărare... una este ceea ce gândeşte, alta este ceea ce face. Copiii pot fi întrebaţi dacă le-am dat bătaie. Eram foarte nervos. Tocmai pentru a putea să nu se întâmple ceva rău, am ieşit din clasă ca să nu reacţionez anormal”, a spus profesorul.



Întrebat cum defineşte corecţia fizică uşoară, el a spus că nu poate lovi un copil.



"Atenţionare, asta este, nu corecţie fizică să-i dau de... vă daţi seama, eu lucrez la grădiniţă. Dacă îi dau una unui copil la ce masă am eu, copilul ăla nu se mai ridică de pe jos”, a precizat bărbatul.



Preşedintele FSE "Spiru Haret” i-a cerut cadrului didactic să îşi dea demisia dacă tot ce s-a întâmplat este real.



"Dacă tot ceea ce s-a întâmplat este real, singura soluţie este să vă daţi demisia, clar. Este ceva care planează asupra întregii unităţi de învăţământ”, a subliniat Nistor.



Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Avocatul Poporului s-au autosesizat şi au desfăşurat anchete, după ce Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi a acuzat profesorii de la Şcoala Specială Gimnazială nr. 4 de rele tratamente aplicate copiilor cu dizabilităţi, care ar fi daţi cu capul de pereţi, trântiţi, traşi de păr, lăsaţi nesupravegheaţi la ore sau ţinuţi dezbrăcaţi în şcoală, sesizând Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, Avocatul Poporului şi Autoritatea Naţională Pentru Protectia Drepturilor Copilului, ataşând înscrisuri, dar şi probe video în care un profesor descrie cum îi bate pe copii.