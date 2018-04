FOTO Cum au cosmetizat autorităţile problemele la Podul Constanţa: au mascat pilonii şubreziţi cu ipsos

CFR a anunţat că va derula în luna mai lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, însă până atunci s-a găsit o soluţie de compromis pentru a băga sub preş adevăratele probleme ale structurii: le-au mascat cu ipsos. Specialiştii spun că această lucrare are valoare structurală zero, deci pericolul ca stâlpii să cedeze în orice moment este încă prezent.

„Podul Constanţa, de la NEPĂSARE la PREMEDITARE. Aceste poze sunt făcute astăzi. Au mascat problemele structurale cu ipsos! Specialiştii pe care i-am consultat ne confirmă că această lucrare are valoare structurală ZERO. Săptămâna trecută autorităţile responsabile au anunţat că se vor realiza lucrări de reparaţii şi am crezut că se va întâmpla în sfârşit ceva normal. Însă astăzi suntem martorii unui act de politiciansim pur: spoiala (în adevăratul sens) unor probleme grave ca urmare a presiunii publice”, scrie USR Sector 1, pe pagina de Facebook, alăturând şi imagini cu lucrarea.

FOTO USR Sector 1

Reprezentanţii susţin că „lucrurile nu pot rămâne aşa”. „Vom continua prin toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie să solicităm autorităţilor, care astăzi s-au dovedit iresponsabile, să facă totuşi un act responsabil şi să înceapă urgent lucrările de reabilitare care se impun! Cerem din nou publicarea imediată a expertizei tehnice din februarie!”, mai scrie USR Sector 1.

Săptămâna trecută, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunţat va derula în luna mai 2018 lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, în baza avizului emis de Primăria Municipiului Bucureşti, la solicitarea Regionalei CF Bucureşti.

Lucrările de intervenţie se vor executa în zona Podului Constanţa, administrată de CFR, la km 4+327, în anumite intervale orare doar în cursul nopţii, când traficul este mai scăzut, astfel încât impactul acestor lucrări asupra celor care tranzitează zona să fie cât mai mic. Pentru menţinerea condiţiilor optime şi de siguranţă rutieră, traficul în zona Podului Constanţa, în perioada intervenţiei, va fi dirijat şi semnalizat temporar cu ajutorul indicatoarelor rutiere.

„De asemenea precizăm faptul că, în paralel cu desfăşurarea lucrărilor de intervenţie sus-menţionate, Regionala de Căi Ferate Bucureşti continuă parcurgerea şi derularea etapelor premergătoare implementării programului de reparaţii la Podul Constanţa, pentru zona administrată de CFR SA, până în prezent fiind elaborate Expertiza Tehnică şi DALI (documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate), documentaţii tehnice obligatorii în vederea demarării procedurilor de lansare a licitaţiei pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de reparaţii”, transmit CFR SA.

Podul Constanţa a fost construit în anul 1938, în doar 5 luni, şi nu a avut parte de reparaţii decât la finalul anilor ’80, scrie ARCEN. Conform experţilor, starea actuală este mai mult decât îngrijorătoare. „După construcţia Magistralei 4 de Metrou podul nu a avut parte de nicio expertiză sau reparaţie. Pe bulevardul de dedesubt trec zilnic zeci de mii de oameni; sunt două linii de tramvai, două de troleibuz, o linie de autobuz şi două benzi de circulaţie pe sens. Pentru a evita o tragedie este necesară oprirea de urgenţă a traficului, punerea în siguranţă a traficului feroviar, demararea unei expertize tehnice şi demararea unor lucrări de consolidare”, precizează aceştia.