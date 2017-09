Promo-LEX: Situaţia şcolilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului rămâne critică

Potrivit Promo-LEX, şi în acest an unii directori de şcoli au fost preîntâmpinaţi din timp la telefon despre interzicerea intonării imnului de stat şi arborării drapelului Republicii Moldova. „Prin prezenţa lor la evenimentele de deschidere a noului an şcolar, reprezentanţii miliţiei transnistrene continuă să intimideze elevii şi profesorii. În acest an, ei au putut fi observaţi la gimnaziul din satul Corjova, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, dar şi la gimnaziul din satul Roghi”, se spune într-un comunicat de presă al asociaţiei.

Promo-LEX precizează că la Gimnaziul din Roghi s-au deplasat un număr mai mare de miliţieni, comparativ cu anii precedenţi, în preajma instituţiei au fost observate trei autovehicule şi aproape zece reprezentanţi ai miliţiei. Potrivit asociaţiei, situaţia şcolilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană rămâne una foarte critică.