Chiril Lucinschi: Mă declar nevinovat. Eu nu am comis nicio infracţiune împotriva poporului meu VIDEO

„Mă declar nevinovat. Eu nu am săvârşit infracţiunile care mi se incriminează. Mai mult decât atât, eu în toţi anii mei, 46 de ani, am trăit în armonie cu legea şi nu am fost în conflict cu legea. Eu nu am comis nicio infracţiune împotriva poporului meu, statului meu. La sfârşitul lui februarie, când mi-am depus mandatul, l-am depus cu inima împăcată şi cu conştiinţa curată”, a menţionat Lucinschi.

Avocaţii au făcut un recurs la Curtea de Apel, privind decizia judecătorilor de a elibera un mandat de arest pe numele ex-deputatului.

Avocata lui Chiril Lucinschi, Corina Stratan, a declarat jurnaliştilor că apărarea a contestat toate actele procurorilor.

„Aşteptăm rezultatele. Astăzi ne-am expus asupra recursului împotriva încheierii prin care a fost aplicat mandatul de arest la domiciliu. Considerăm că demersul înaintat de partea acuzării este lipsit de probe, inclusiv şi încheierea instanţei de judecată, prin care a dispus admiterea acestui demers”, a subliniat Stratan.

Chiril Lucinschi a fost reţinut pe 25 mai de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank, cunoscut şi ca dosarul „Furtului miliardului”. Acesta, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, este bănuit de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei bănci.