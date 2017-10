Patru jandarmi au păzit mai multe ore un mistreţ care a coborât dintr-o pădure într-un spaţiu de expoziţii din Vaslui

Jandarmi, poliţişti reprezentanţi ai Primăriei Vaslui şi Goscom s-au mobilizat joi seara în zona spaţiului expoziţional Expo Zoo Agroind din Vaslui, după ce, în jurul orelor 17.00, un localnic a sesizat la 112 că un porc mistreţ a pătruns în incintă.

Într-o primă fază, autorităţile au solicitat intervenţia unui vânător pentru a împuşca animalul, însă în momentul în care au realizat că nu au cadrul legal pentru a face executa mistreţul, au schimbat strategia.

Martorii povestesc că animalul, care cel mai probabil a coborât din pădurile de la Gura Bustei, nu era agresiv, ci din contră, se juca cu câinii aflaţi în zonă. Pentru a preîntâmpina orice incident sau vreun posibil atac al mistreţului asupra persoanelor care se deplasau prin zonă, patru jandarmi au păzit mistreţul timp până când autorităţile au decis cum să acţioneze.

Jandarmii au părăsit zona, în jurul orelor 22.00, după ce toţi cei prezenţi la faţa locului s-au asigurat că toate breşele din garduri au fost acoperite şi nu exista riscul ca animalul să iasă în timpul nopţii.

Pentru a se asigura ca nu încalcă legea, operaţiunea ”Porcul mistreţ” a fost raportată de reprezentanţii structurilor MAI atât primarului, cât şi prefectului.

”Aseară, în jurul orei 18.00 am fost anunţat ca, în urma unei sesizări, un porc ar fi pătruns in incinta parcului Expo Zoo din Zona Gura Bustei. S-au deplasat la faŢa locului reprezentanţii IPJ, IJJ, cei ai Goscom cât şi ai Primăriei Vaslui. Am interzis categoric să fie împuşcat întrucât legea este foarte ambiguă în ceea ce priveşte împuşcarea unui animal aflat în afara fondului de vânătoare, pe raza unei localităţi, drept pentru care în primă faza a fost prins într-un ţarc şi ulterior eliberat”, a precizat prefectul Eduard Popica.

După o noapte petrecută în centrul expoziţional, mistreţul a fost prins şi eliberat în această dimineaţă.