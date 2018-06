3.000 de vasluieni aşteptaţi la mitingul PSD.  Norma de partid pentru fiecare comună: cel puţin 20 de persoane

Toate firmele de transport din judeţul Vaslui au fost contractate pentru a asigura transportul pesediştilor din Vaslui la mitingul de sâmbătă. Liderii PSD Vaslui afirmă că au perfectate contracte de presteri servicii legale cu transportatorii şi susţin că nu au fost presiuni făcute asupra acestora. Practic au fost rezervate toate autobuzele şi microbuzele disponibile la transportatorii locali din judeţ. Până în prezent au fost rezervate 15 autobuze şi 15 microbuze, la care se vor adăuza zeci de maşini personale.

Costurile de transport vor fi suportate din cotizaţiile membrilor de partid.

Toţi liderii PSD din comune, oraşe şi municipii au fost convocaţi de către liderii judeţeni la o şedinţă de urgenţă în cadrul căreia au fost puse la punct detaliile deplasării de la Bucureşti. Astfel, fiecărui lider de comună i s-a trasat sarcina de a asigura prezenţa la Bucureşti a cel puţin 20 de persoane.

Surse din cadrul PSD Vaslui afirmă că delegaţia din Vaslui va fi una numeroasă având în vedere faptul că judeţul este unul dintre cele care deţin cei mai mulţi aleşi locali. În judeţul Vaslui, PSD are nu mai puţini de 662 aleşi locali (consilieri locali/judeţeni şi primari).

"S-a tot discutat despre organizarea acestui miting, s-au enunţat obiectivele sale şi, evident, s-a creat un nivel de aşteptare în rândul oamenilor. Eu cred că pregătirea cea mai bună nu trebuie să o avem noi, preşedinţii organizaţiilor, ci oamenii, cei care urmează să fie mobilizaţi pentru a fi prezenţi la acest miting şi eu m-am confruntat în ultimele săptămâni cu nenumărate solicitări de a declanşa această acţiune. (...) Noi am estimat, în raport cu capacitatea de transport, am făcut o estimare foarte realistă, că am putea aduce în condiţii de siguranţă 2.500 - 3.000 de oameni la acest miting", a spus Buzatu, la Palatul Parlamentului, înainte de şedinţa conducerii PSD.