VIDEO Un bărbat care a atacat o femeie cu o bâtă de baseball după un incident în trafic, reţinut pentru 24 de ore

Un grav incident, petrecut în Timişoara în data de 10 mai s-a soldat cu reţinerea unui bărbat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. O timişoreancă a postat pe pagina sa de Facbook o înregistrare în care se vede un bărbat care pune o bâtă de baseball în portbagajul maşinii, după ce ar fi încercat să o agreseze pe tânără. După postarea filmuleţului pe Facebook, bărbatul a fost identificat, femeia a depus plângere, iar sâmbătă poliţiştii l-au reţinut pe suspect pentru 24 de ore.

„Eram pe Calea Circumvalaţiunii. Mi-a tăiat calea şi, totodată, mi-a zgâriat maşina şi am claxonat. În secunda în care şi-a îndreptat maşina în faţa mea, pe bandă, a ieşit din maşină a scuipat în directia mea şi a urlat. Ce a urlat nu ştiu, că deja îmi vâjâiau urechile. A intrat în maşină şi se tot uita în oglindă, la mine. Am dat din cap în semn de „ce?” A mai ieşit o tură din maşină. De data asta a deschis portbagajul şi a scos un par. A venit spre mine, direct la uşa mea şi a încercat să o deschidă. Pentru că era blocată şi nu m-a putut scoate a început să lovească cu bâta în plafonul maşinii cu toată puterea. Atunci a ieşit un băiat - eu zic extrem de curajos - şi a început să îi vorbească. Din nou, nu am idee ce i-a spus, dar l-a făcut să se retragă. Am sunat la 112 şi pentru că avea numere de bulgaria, voia să fugă. Poliţia era pe drum. Am mers după el, am intrat pe Aradului şi acolo a pus o frană brusc. Am intrat în el. În mine a intrat un domn, iar el (n.r. Agresorul) a fugit cu bara după el”, povesteşte femeia care l-a reclamat la Poliţie pe şofer. Poliţiştii continuă acum cercetările, urmând ca procurorul de caz să decidă dacă va fi prezentat instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Femeie din Timişoara, agresată în trafic cu o bâtă de baseball