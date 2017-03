Mitropolitul Banatului, la Marşul pentru viaţă: „Peste România a trecut şi al treilea Război Mondial. Au pierit mai mulţi decât în primele două războaie“ FOTO

Aproximativ 250 de persoane au participat la Timişoara, la cea de a şaptea ediţie a Marşului pentru Viaţă. Enoriaşii mai multor biserici din oraş s-au adunat în Parcul „Carmen Sylva”, la biserica greco-catolică „Sfânta Maria Regina Păcii”.

După o serie de discursuri pro-familie, pro-viaţă şi anti-avort, oamenii au plecat în marş spre centrul Timişoarei. „O societate este puternică atunci când respectă legea lui Dumnezeu, când păzeşte dreptatea şi când îşi ocroteşte membrii ei slabi. Iar copilaşii nenăscuţi şi femeia în criză de sarcină reprezintă o categorie aparte de care depinde viitorul unei naţiuni”, susţin organizatorii evenimentului.



Portrivit organizatorilor Marşului pentru Viaţă, avortul este “cea mai mare corupţie căci înseamnă vărsare de sânge nevinovat care aduce probleme multiple asupra acestui popor”.

„Din mila lui Dumnezeu, de o jumătate veac peste ţara noastră nu au mai trecut tancuri, ci, am putea spune, am trăit în linişte. Am învăţat la istorie că România a participat în două Războaie Mondiale, unde au pierit sute de mii de fii ai neamului nostru nostru românesc. M-am uitat şi eu peste cartea de istorie din care învaţă tinerii noştri la şcoală şi nu scrie că peste România a trecut şi al trelea Război Mondial. Dar nu am văzut niciun tun, niciun tanc trecâd peste ţară. Dar ne spun cei care ştiu mai bine statisticile,din anul 1990, în România s-au făcut peste un milion de avorturi. Mai mult decât am pierdut în cele două războaie mondiale. Şi de aceea spun, România a sorbit din potirul amar al celui de-al trelea Război Mondial. Peste noi nu mai trebuie să vină, a fost. Dragi credincioşi, să punem sabia în teacă, să nu ne mai luptăm cu cele mai neputicnioase fiinţe umane, pruncul din pântecele maicii sale”, a spus ÎPS Ioan Selejan.