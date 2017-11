Guvernul PSD pregăteşte cea mai cruntă centralizare de la Revoluţie încoace. Timişoara va fi uşurată de 33 de milioane de euro pe an: „Jaf curat!“

Guvernul PSD vrea să lase în întuneric "oraşele motor ale societăţii româneşti" FOTO Eye in the Sky

Nici măcar în timpul comunismului, apogeul centralismului în România, nu se întâmpla ceea ce pregăteşte Guvernul PSD, susţine primarul Timişoarei, Nicolae Robu.



Într-o eră în care toată Europa occidentală funcţionează pe principiul descentralizării, subsidiarităţii şi autonomiei locale – toate aceste fiind, de altfel, consfinţite şi de Constituţia României, PSD pregăteşte o ultracentralizare, prin noul cod fiscal.

Dacă timişorenii au fost mereu nemulţumiţi că prea prea puţini bani încasaţi în Timişoara rămân la bugetul local, acum urmează un veritabil dezastru pentru oraş, se teme Robu.



Guvernul PSD se pregăteşte să ia aproape toţii banii ce până acum reprezentau venituri la bugetul local, şi-i duce la bugetul centralizat al ţării, de unde, din experienţa anilor trecuţi, nimic nu se mai întoarce înapoi, anunţă Nicolae Robu, primarul Timişoarei.



“Mai concret, este prevederea care, în contextul în care impozitul pe venit scade de la 16% la 10%, creşte cu doar 1.25 % -la 43%, de la 41.75%-, cota din banii colectaţi pe raza municipiilor / oraşelor / comunelor, care rămâne la bugetul local. Efectul practic al acestei prevederi pentru Timişoara este că la bugetul local rămân cu circa 33 milioane euro mai puţin pe an! Sau, cu alte cuvinte spus, că Guvernul ne ia în plus faţă de cât ne lua până acum, circa 33 milioane euro pe an! Jaf curat, ce mai! Cea mai cruntă centralizare de la Revoluţie până în prezent! Pentru a se percepe la adevăratele lor dimensiuni aceste diminuări de venituri, fac cunoscut că 33 milioane euro reprezintă echivalentul costurilor însumate pentru realizarea pasajelor Jiul şi Popa Şapcă şi a celor două noi poduri peste Bega –Jiul şi Ilsa- aflate în proiectare şi planificate pentru execuţie în 2018. În alţi termeni, suma de 33 milioane euro înseamnă sensibil mai mult de jumătate din toate fondurile europene nerambursabile -54 milioane euro- aflate la dispoziţia Timişoarei pe Axa 4 a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru toţi cei 7 ani de program!”, susţine Nicolae Robu.





"Constituţia României consfinţeşte descentralizarea, subsidiaritatea, autonomia locală ca principii fundamentale pentru societatea românească. Despre ce descentralizare, subsidiaritate, autonomie locală vorbim cu astfel de măsuri?!”, se întreabă Robu.

“Normal este ca oraşele motor ale societăţii româneşti -Timişoara, Cluj, Oradea, Arad, Sibiu, Braşov, Târgu-Mureş, Ploieşti, Piteşti, Iaşi, Constanţa, Craiova, Bucureşti, etc.- să ajungă cu bugete locale reduse cu mai mult de o treime şi la discreţia Guvernului, oricare ar fi el, orice coloratură politică ar avea şi oricine i-ar fi Prim-ministru?! În niciun caz!”, a precizat primarul Timişoarei.



Nicolae Robu a făcut şi o listă cu o parte din investiţiile pe care urma să le facă, de la anul, din bugetul local, pe care Guvernul centralist a pus ochii:



-patru noi poduri peste Bega,

- 4 noi pasaje pe sub calea ferată, pe inelele 4 şi 2: Pasajul Solventul, Pasajul Gheorghe Adam (UMT), Pasajul Consiliul Europei şi Pasajul Baader

- noi corpuri de clădire la Spitalul Municipal, Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” şi Spitalul de Copii ”Luis Ţurcanu”

- nou campus şcolar pentru Liceul Lenau,

- noi corpuri de clădire la Şc. Generală nr. 30, la Liceul Grigore Moisil, etc.

- reabilitări şi dotări la o mulţime de şcoli şi spitale care necesită stringent asta

- reabilitarea Palatului Culturii, etc., etc.

- amenajări ale spaţiilor dintre blocuri cu crearea de parcaje, carosabile, trotuare şi spaţii verzi,

- reabilitări de parcuri şi amenajări de parcuri noi,

- construcţia Complexelor Sportive şi de Agrement din Cartierele ”Calea Lipovei” şi ”Calea Buziaşului”

- o mulţime de evenimente culturale obligatorii pentru o viitoare capitală europeană a culturii

- ceea ce am asumat prin dosarul de candidatură la titlul de capitală europeană a culturii în 2021.