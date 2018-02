FOTO Ungurii dintr-o comună din Timiş au pus la cale un concurs de preparat cârnaţi. 14 cârnăţari au preparat bunătăţile sub privirile juriului

După modelul şvabilor bănăţeni, care organizează în fiecare an „Degustarea cârnaţilor”(„Worschkoschtprob”), şi maghiarii de la Tormac (sau Végvár) au pus la cale un festival al cârnaţilor.

La prima ediţie, cea de anul trecut, s-au înscris şapte producătorii privaţi, care fac cârnaţi în propria gospodărie pentru consumul propriu, iar de această dată, sâmbătă, în căminul cultural de la Tormac s-au aliniat la start 14 concurenţi. Dintre care doi din Ungaria.

Evenimentul de la Tormac, localitate cu o cumunitate importantă de maghiari (primarul comunei este Csáki Károly de la UDMR), a fost pus la cale de Asociaţia Agricultorilor Maghiari din Banat.



“Pe lângă latura gastronimică şi a prieteniei, când am pornit acest festival ne-am gândit să strângem un pic rândurile celor din comunitatea maghiară. Am vrut să facem un festival în care să fim împreună. Ediţia de anul trecut a fost destul de reuşit, iar anul acesta număr participanţilor s-a dublat. În plus, au venit şi doi concurenţi din Ungaria. Ne-am inspirit şi din festivalul şvabilor bănăţeni, dar în special de la vecini. De ani de zile mergem la un concurs organizat la Oroshaza. În 2017, cei de la Tormac au primit un premiu special”, a declarat Szabó László, preşedintele Asociaţiei Agricultorilor Maghiari din Banat.







La concurs au participat producători de cârnaţi din Tormac, Otveşti, Otelec, Jimbolia, Gătaia, Cherestur, Variaş şi Moşniţa Nouă, cât şi de la Bekescsaba, din Ungaria.

“În competiţie intră doar cei care prepară cârnaţii în mod tradiţional. Apreciem cât se poate de mult dacă se folosesc şi anumite produse din propria gospodărie. De exemplu, noi, cei de la Tormac, folosim usturoi din pământurile de aici. Aproape în toate casele de la Tormac se fac cârnaţi. Cârnaţii de aici sunt mai speciali datorită condimentelor care sunt folosite”, a mai spus Szabó László.





Cârnaţi din concurs au fost făcuţi de la A la Z în timpul competiţiei. La final, s-au luat câteva mostre pentru prăjit în bucutăria de la căminul cultural, iar apoi juriul a deliberat. Câştigătorii concursului de preparat cârnaţi de la Tormac, ediţiei 2018, au fost oaspeţii de la Bekescsaba. Pe locul doi s-a clasat una dintre echipele din satul vecin Otveşti, iar pe locul trei s-au clasat comcurenţii de la Moşniţa Nouă.