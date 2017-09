Primar acuzat că instituie teroarea. Pe bibliotecară a trimis-o în sat să strângă taxa de gunoi, apoi i-a schimbat yala şi i-a încuiat biblioteca

Primul conflict a avut loc în primăvara acestui an cu consilierii locali, care şi-au votat o indemnizaţie de 5% din salariul primarului. Ionuţ Stan s-a împotrivit şi a cerut ca indemnizaţia să fie doar de 1%, nivelul minim, ceea ce însemna ca un consilier local să primească doar câteva zeci de lei pe lună. Acesta a boicotat mai multe şedinte ale Consiliului Local, chemându-i şi pe localnici de partea sa. Circul a fost de proporţii. Ionuţ Stan şi-a anunţat demisia, dar, ulterior, a revenit.



Biblioteca, spaţiu pentru chefuri

Scandalurile au continuat la Primăria Albeni. Bibliotecara comunei, Marinela Borcan, a sunat la 112, după un conflict cu primarul, plângându-se că acesta a avut un comportament abuziv faţă de ea. La poliţie există un dosar aflat în cercetare pe numele edilului-problemă. Femeia nu mai poate să meargă la serviciu de o lună, pentru că yala de la uşa bibliotecii a fost schimbată. Ea a fost sancţionată disciplinar şi nu mai primeşte salariu.

„Nu mai am acces în blibliotecă. Mi s-au sustras cheile, s-a schimbat butucul. Eu nu mai pot intra, dar oricine vrea să organizeze botezuri, zile de naştere sau alte evenimente are acces cu cheile de la domnul primar. Am acţionat în instanţă această situaţie. Sunt nemotivată din data de 4 august. Nu am avut acces la condică“,

se plânge femeia.

Primarul a trimis-o pe bibliotecară în sat să strângă taxa pe gunoi

Primarul Stan spune că bibliotecara nu şi-a făcut treabă, că a trimis-o în comună, pentru a colecta taxa de gunoi şi că nici la bibliotecă nu are activitate: „A avut un stil de lucru... Eu nu sunt de acord ca salariaţii primăriei să încaseze bani pe nedrept din impozitele şi taxele de la oameni. Doamna Borcan a avut o dispoziţie de încasare taxă gunoi, pentru că s-a dat o dispoziţie de Consiliul Local ca noi să încasăm taxa şi să dăm banii la «Salubris». Am trimis-o în sat să colecteleze, dar numai două ore, restul să-şi desfăşoare activitatea la bibliotecă. Nu are nicio fişă de lectură, fişă cu cititori, nu are activitate“.

Alte conflicte cu un muncitor şi cu unchiul şofer

Un muncitor calificat din primărie spune că primarul îi face zile fripte pentrui a-l determina să plece din primărie. Acesta spune că primarul l-ar fi trimis să sape şanţuri, dar el i-ar fi prezentat documente medicale care arată că este suferă de anumite afecţiuni şi că nu poate să presteze activităţile necalificate: „M-am îmbolnăvit cu spatele. L-am implorat. I-am adus documente medicale, dar nici nu m-a băgat în seamă. M-a trimis la aceste munci la grele, dar Dumnezeu m-a ajutat şi le-am dus la îndeplinire. Pe urmă a început să mă pună nemotivat. Mă duceam sâmbăta la lucru şi vedeam cum semnăturile din condică sunt tăiate“, a spus Andrei Nicolae. Acesta a dat şi el în judecată Primăria Albeni.

Primarul Stan susţine că salariatul nu a vrut să îndeplinească sarcinile pe care i le-a trasat: „Domnul Andrei Nicolae a fost lăsat de vechea conducere să stea la birou, pe Internet şi avea diverse activităţi în afara celor din fişa postului. L-am trimis să cosească iarba din faţa şcolii a CEC-ului, dar a refuzat“. Unchiul primarului problemă, care este şofer pe microbuzul şcolar, vrea să plece şi el din cadrul primăriei, tot după un conflict cu acesta.

Ciprian Florescu, prefectul de Gorj, spune că ştie de situaţia din Albeni: „Am primit foarte reclamaţii petiţii şi plângeri dinspre această unitatea administrativ-teritorială. Îmi doresc din suflet ca ceea ce se întâmplă acolo să nu se întâmple în alăt parte. Un primar tânăr are o mulţime de plângeri şi reclamaţii“.