FOTO România lucrului prost făcut. Campusul de 3 milioane de euro pentru liceul fără elevi de cazat. „De doi ani, n-am mai văzut niciun muncitor“

Una dintre numeroasele construcţii fără sens finanţate din fonduri publice pe tot cuprinsul României se găseşte la Bârseşti, o localitate din judeţul Gorj aflată în componenţa municipiului Târgu Jiu. În 2008, oficialii Ministerului Educaţiei au aprobat o investiţie de 14 milioane de lei pentru Liceul Tehnologic din localitatea situată la aproximativ 5 kilometri de Târgu Jiu. Se avea în vedere construirea unui campus şcolar modern, compus din cămin internat de 98 de locuri, bloc de garsoniere pentru cadrele didactice, cantină-club pentru 100 de elevi şi sală de sport.

Lucrările de construire au început în 2008 la două dintre cele patru clădiri proiectate - căminul-internat şi cantina-club, dar au fost abandonate în 2009. De atunci, s-a mai muncit doar sporadic. „Cred că de doi ani nu se mai lucrează. Nu am mai văzut vreun muncitor de atunci“, ne spune o vânzătoare de la un magazin din faţa liceului. O femeie pe care o întâlnim în curtea unei case aflate peste drum de liceu nu prea înţelege rostul investiţiei: „Nu prea mai sunt aşa mulţi elevi, dar se face internat. Aşa se întâmplă în România“.

Problema cea mai mare a liceului de la Bârseşti, unde veneau odinioară să se pregătească viitorii specialişti în agricultură ai ţării, este că numărul de elevi scade dramatic, de la un an la altul. În 9 ani, de când au început lucrările, numărul de elevi s-a redus cu aproape 20%. Mai mult decât atât, în momentul de faţă internatul liceului este închis, pentru că niciun elev n-a solicitat cazare. În anul şcolar 2015-2016, un singur elev a fost cazat în tot internatul liceului.

Directoarea nu ştie prea bine ce se construieşte

Maria Dabelea, director al Liceului Tehnologic Bârseşti, ne spune că investiţia este benefică pentru liceu, cu toate că nu ştie foarte bine ce se construieşte. Oficialul crede că în clădirile de mari dimensiuni începute ar urma să funcţioneze o cantină şi o sală de sport, deşi acolo se ridică, teoretic, un cămin internat: „Nu se construieşte internat acolo, ci o cantină şi sală de sport. Liceul nu dispune de sală de sport. Se mai face şi un bloc de garsoniere pentru cadrele didactice. Este singura unitate de învăţământ din judeţul Gorj care pregăteşte tehnician veterinar“.



Directorul aminteşte şi întâmplarea neobişnuită, cu singurul elev cazat în tot căminul. Este unul dintre motivele pentru care îi vine greu să creadă că se construieşte un internat cu aproape 100 de locuri: „Căminul-internat este închis, pentru că nu avem solicitări de cazare din partea elevilor. Tânărul care era cazat în internat a plecat în Italia la mama lui. S-a transferat acolo. Am putut să-i asigurăm cazarea pentru fiecare cameră are sobă pe gaze, încălzire independentă. A fost mai mult un ajutor pe care i l-am oferit elevului. De atunci, nu am mai avut solicitări pentru cazare în căminul internat“.



Directorul unităţii de învăţământ ne mai spune că 750 de elevi sunt înscrişi în anul şcolar 2016-2017. Termenul de elev este, însă, impropriu pentru că o mare parte dintre cei înscrişi frecventează cursurile seral, frecvenţă redusă şi post liceală, majoritatea fiind trecuţi de prima tinereţe.

„Lucrările au fost suspendate în anul 2009, după care a fost o oportunitate de obţinere a finanţării în cadrul programelor europene, dar programul s-a desfăşurat pe o perioadă foarte scurtă, fiind oferită posibilitatea fianţării unor obiective începute. Lucrările nu au putut fi finalizate, termenul fiind prea scurt până la finalizarea programului. În acest moment, lucrările sunt suspendate, iar Primăria a depus documentaţia pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, unul dintre domenii fiind cel educaţional“.

Potrivit acestuia, până în acest moment au fost plătiţi de 3,7 milioane de lei pentru lucrări, din valoarea totală a proiectului - de 14 milioane de lei.

„O investiţie de viitor“

Şeful proiectelor din Primăria Târgu Jiu spune, în concluzie, că investiţia este de viitor, pentru că învăţământul: „În momentul în care se va finaliza pot să existe încheiate parteneriate cu inspectoratul şcolar. Până la urmă, este un campus care oferă condiţii şi acolo pot fi cazaţi elevi de la alte licee din oraş. Liceele tehnologice sunt de viitor, pentru că tinerii se îndreaptă către meserii şi aceste şcoli îşi pot adapta profilele după piaţa muncii“.

Raul Chiriac, şeful Serviciului de Investiţii din cadrul Primăriei Târgu Jiu, consideră că este util să ne facă un scurt istoric al investiţiei. Lucrările au început în 2008, atunci când la liceu învăţau în jur de 950 de elevi, cu bani de la Ministerul Educaţiei.