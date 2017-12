VIDEO Aleksandra, tânăra căreia statul român îi refuză dreptul la viaţă . Trăieşte în România de 24 de ani, la puţin timp de la naştere dar este considerată cetăţean străin

Aleksandra Julia are 24 de ani şi trăieşte în comuna gorjeană Runcu împreună cu iubitul ei. Tânăra a crescut în judeţul Gorj de la vârsta de două luni, dar cu toate acestea nu este considerată cetăţean român de către autorităţile statul, motiv pentru care i se refuză eliberarea actului de identitate care reprezintă pentru Aleksandra împlinirea celui mai mare vis. În toată această situaţie greu de închipui Aleksandra are doar vina de a se fi născut.

Tânăra este inexistentă pentru statul român. Pentru că nu a putut să-şi obţină actul de identitare nu a putut să aibă o viaţă normală: nu a primit vreodată alocaţie de la statul român, nu şi-a putut termina studiile, având doar 11 clase, nu se poate angaja, nu poate să se căsătorească. Practic, îi este interzis să trăiască.

Aleksandra s-a născut într-un spital din Germania, acolo unde tatăl ei din judeţul Gorj se afla la muncă. El a cunoscut o femeie de naţionalitate poloneză de care s-a îndrăgostit, iar rodul iubirii dintre ei a fost Aleksandra. De la spital s-a eliberat un certtificat constatator în care era menţionat doar numele mamei, dar nu şi pe cel tatălui. Numele menţionat în certificat a fost Aleksandra Julia Panczyk. La vârsta de două luni, Aleksandra a ajuns în Gorj împreună cu părinţii ei. După puţin timp, mama s-a întors în Germania şi nu s-a mai întors în România, la copilul ei. Povestea de iubire complicată a părinţilor săi, precum şi incompetenţa şi indolenţa instituţiilor statului au dus la această situaţie: Aleksandra nu are nici în prezent cartea de identitate.

Tatăl natural al Aleksandrei a făcut în ţară testul ADN din care a reieşit că este tatăl biologic. În baza acestui document eliberat de Institutul de Medicină Legală Mina Minovici a acţionat în judecată statul român, pentru a i se recunoaşte cetăţenia şi să i se elibereze actul de identitate, dar acţiunea a fost respinsă de instanţă.

Aleksandra nu ştie ce să mai facă pentru a obţine actul de identitate. Simte că a ajuns la capătul puterilor. A bătut la sute uşi şi mers de zeci de ori la sediile instituţiilor, însă totul a fost în zadar. A fost chiar la Ambasada Poloniei pentru a cere sprijinul şi a dormit timp de două zile în faţa instituţiei pentru a putea fi primită în audienţă: „Mă programasem, dar nu au vrut să mă primească. Am stat acolo pe treptele ambasadei două zile. Acolo am dormit. Le-am arătat actele, dar nu am primit niciun răspuns”.

Cazul Aleksandrei este cunoscut de către autorităţile statului. Chiar Avocatul Poporului s-a angajat s-o reprezinte pe tânără, dar fără niciun rezultat până acum. De asemenea, un director din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne i-a promis că o sprijină pentru obţinerea mult doritului act de identitate.

Aleksandra ne măruriseşte că actul identitate este cel mai mare vis al său:

„Eu nu exist pentru autorităţi. Nu sunt nici cetăţean polonez, iar nemţii spun că nu sunt nici cetăţean german. Actul de identitate este tot ce am visat. Primul lucru pe care o să-l fac atunci când voi obţine actul de identitate va fi acela de a-mi continua studiile. Am terminat doar 11 clase, pentru că nu am putut să susţin bacalaureatul din cauză că nu aveam buletin. Mereu am fost marginalizată pentru că nu am un act de identitate. Apoi, o să mă angajez. Eu mai merg să fac curăţenie la diferite case din Gorj sau din alte judeţe, dar nu lucrez cu forme legale. Am găsit de lucru, dar nu m-am putut angaja, pentru că nu am buletin”.