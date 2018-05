Un gigant japonez, cu active şi în Dâmboviţa, sfătuieşte Guvernul cum trebuie să încurajeze investiţiile străine pe teritoriul ţării noastre

Nidec a făcut două cereri de finanţare a investiţiilor sale, ambele respinse.

Guvernul României a favorizat investitorii foarte mari, cei mai mici neavând acces la subvenţii din partea statului, a afirmat, joi, Shigenobu Nagamori, fondatorul concernului japonez Nidec, cu ocazia inaugurării fabricii de motoare electrice de la Ştefăneşti, potrivit Digi24.ro.





"Avem multe solicitări faţă de autorităţi, este nevoie de autorizări, este nevoie de sprijinul autorităţilor pentru a găsi angajaţi, ne gândim şi la ajutoare pentru investiţii, sprijin financiar. Însă referitor la această chestiune am o mică plângere (...). Am impresia că Guvernul României a favorizat mai mult întreprinderile foarte mari. În alte ţări, aceste ajutoare financiare sunt pe straturi, în funcţie de mărimea companiilor. Noi am făcut cererea noastră pentru o sumă de bani, dar au venit nişte firme mult mai mari şi au luat ei şi porţia noastră. Să ştiţi că, din această cauză, România va pierde investiţiile din partea firmelor care nu sunt foarte mari. (...) Noi deja am făcut cerere de finanţare şi anul trecut şi acum doi ani şi de fiecare dată am fost respinşi", a spus Nagamori.



Potrivit acestuia, autorităţile române nu ar trebui să acorde subvenţii în funcţie de mărimea firmei care realizează o investiţie, ci în funcţie de profitul acesteia, din care îşi va putea recupera, ulterior, banii, prin impozite şi taxe.

Concernul japonez Nidec a inaugurat joi, în oraşul Ştefăneşti din judeţul Argeş, cea mai mare fabrica de motoare electrice din România.

Nidec Global Appliance România a fost înfiinţată în anul 2016, când grupul japonez a achiziţionat de la omul de afaceri George Copos societatea Ana Imep de la Ştefăneşti.

Nidec Corporation a fost înfiinţată în Kyoto, Japonia, în anul 1973. In prezent, operează în peste 40 de ţări, prin intermediul a aproximativ 300 de companii ce au un număr total de 110.000 de angajaţi.

Concernul japonez Nidec mai deţine în România firma Nidec ASI Ro din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, preluată indirect în 2013, prin achiziţia companiei italiene Ansaldo. De asemenea, Nidec a cumpărat diviziile Leroy-Somer si Control Tehniques ale grupului american Emerson, inaugurate în anul 2016, la Oradea.