Top 10 cei mai buni actori ai tuturor timpurilor, în funcţie de voturile cinefililor

Potrivit IMBD – cea mai cunoscută bază de date pe internet, cu informaţii despre filme, cineaşti şi jocuri video, cu pagini detaliate şi structurate despre fiecare - pe prima poziţie se află Denzel Washington. Totuşi, în top nu apar nume grele precum Robert DeNiro, Al Pacino,Brad Pitt, Daniel De Lewis, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Kevin Spacey sau John Turturro.

1. Denzel Washington - actor şi regizor american. El a primit trei premii Globul de Aur, un premiu Tony şi două premii Oscar: Cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul istoric de război „Glorie“ şi cel mai bun actor pentru rolul său de poliţist corupt în thrillerul „Zi de instructie“.





2. Michael Caine. S-a născut la la Londra, a părăsit şcoala la vârsta de 15 ani, a avut tot felul de locuri de muncă, înainte de a se alătura armatei britanice şi a lupta în Coreea. A lucrat în mai mult de 100 de drame de televiziune, cu companii de repertoriu în toată Anglia şi, în cele din urmă a pus în scenă "The Long and the Short and the Tall".

3. Jack Nicholson - un actor, producător, regizor şi scenarist american. Este un câştigător al Premiului Oscar de trei ori şi un candidat de 12 ori. Nicholson este, de asemenea, al doilea actor, după Michael Caine, care a fost nominalizat la Oscar în fiecare deceniu, începând cu anii 1960 până la începutul anilor 2000.

4. Sean Connery - este cel mai cunoscut actor care a jucat personajul James Bond, cu şapte filme între 1962 şi 1983. În 1988, Connery a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său în Incoruptibilii. Cariera filmului său include şi filme precum Marnie, Numele trandafirului sau Liga Extraordinarilor Domni.





5. Anthony Hopkins – s-a născut pe 31 decembrie 1937, în Margam, Ţara Galilor. Are o carieră de succes în cinematografie şi televiziune. În 1968, a lucrat la Leul în iarna (1968) cu Timothy Dalton. Multe succese au apărut mai târziu, iar stilul de acţiune remarcabil al lui Hopkins a ajuns toate colţurile lumii. În 1977, a apărut în două filme importante: Un pod prea îndepărtat (1977) şi Maximilian Schell. În 1980, a lucrat la Omul elefant (1980). Au urmat două adaptări bune ale literaturii de televiziune: Othello (1981) şi The Hunchback of Notre Dame (1982). În 1987 a fost distins cu comandantul ordinii Imperiului Britanic.





6. Christian Bale – cunoscut publicului în special pentru interpretarea rolului său din Cavalerul negru. Christian Charles Philip Bale s-a născut în Pembrokeshire, Wales, Marea Britanie pe 30 ianuarie 1974. Mama sa era un interpret de circ, iar tatăl său, care s-a născut în Africa de Sud, era pilot comercial.





7. Tom Cruise - ar fi putut să devină preot, dar a ales actoria. A jucat în unele dintre cele mai bune filme în privinţa încasărilor din anii 1980, inclusiv Top Gun (1986); Culoarea banilor (1986), Omul ploii (1988) şi Nascut pe patru iulie (1989). Până în anii '90 a fost unul dintre cei mai bine plătiţi actori din lume, câştigând multe milioane de dolari în filme precum Interviu cu un vampir (1994), Misiune imposibilă (1996) şi Jerry Maguire (1996.) A primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

8. Heath Ledger. A jucat în peste cincisprezece filme, printre care Patriotul, Povestea unui cavaler, Monster's Ball, Ned Kelly, Fraţii Grimm, Lords of Dogtown, Brokeback Mountain, Casanova, Candy, Negru şi Imaginarul doctorului Parnassus. De asemenea, a produs şi regizat videoclipuri muzicale.





9. Hugh Michael Jackman este un actor australian, cântăreţ, dansator şi producător. Jackman a câştigat recunoaşterea internaţională pentru rolurile sale în marile filme, în special ca personaje super-erou, epocă şi romantism. El este cel mai bine cunoscut pentru rolul său de lungă durată ca Wolverine în seria de filme X-Men.

10. James McAvoy - McAvoy s-a născut la 21 aprilie 1979 în Glasgow, Scoţia. Pe ecran, McAvoy a apărut ca poliţist corupt în Filth (2013), o parte pentru care a primit un BAFTA pentru cel mai bun actor, un premiu britanic pentru cel mai bun actor şi un premiu pentru cel mai bun actor. Cel mai recent rol al său a fost cel al lui profesorului Charles Xavier in X-Men: Viitorul este trecut (2014) şi a jucat în următorul film din franciza X-Men: Apocalypse (2016).