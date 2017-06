PSD Dâmboviţa, alături de Liviu Dragnea în bătălia sa cu premierul Grindeanu

De asemenea, Parlamentarii PSD, membrii ai Organizaţiei Dâmboviţa, vor susţine moţiunea de cenzură iniţiată de Partidul Social Democrat şi ALDE, ca fiind singura soluţie constituţională în contextul retragerii sprijinului politic pentru guvernul condus de Sorin Grindeanu.

"Facem apel la unitate, solidaritate şi responsabilitate către toţi membrii partidului, insistând pe faptul că nimeni, indiferent de poziţia pe care a ocupat-o sau pe care o ocupă în stat, nu are dreptul moral să-şi urmărească interesul propriu în detrimentul intereselor românilor care ne-au acordat încredere. Partidul Social Democrat are datoria să alcătuiască, în termenul cel mai scurt, un nou guvern care să asigure punerea în aplicare a programului de guvernare votat de Parlament, care are ca principale obiective creşterea economică şi creşterea nivelului de trai pentru toţi românii. Aşa cum a dovedit în multe ocazii, Partidul Social Democrat are maturitatea politică necesară să depăşească asemenea momente dificile şi să ducă la îndeplinire obiectivele asumate", se arată într-un comunicat al PSD Dâmboviţa, semnat de Adrian Ţuţuianu.

Conflictul dintre Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu s-a purtat mai întâi în partid, apoi s-a mutat în Guvern, iar în final a cuprins şi Parlamentul. Liviu Dragnea n-a reuşit să-i convingă pe toţi aleşii PSD să semneze moţiunea de cenzură, însă mizează pe o mobilizare exemplară miercuri, la vot. În replică, premierul Sorin Grindeanu spune că numărul mai mic de semnături e prima dovadă că moţiunea de cenzură va pica.