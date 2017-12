FOTO VIDEO "Ghininistul" va rula din 8 decembrie şi la Târgovişte. Ce vedete fac parte din distribuţie

Comedia ,,Ghinionistul” aduce împreună actori cu greutate, nume consacrate ale industriei muzicale şi figuri marcante ale showbizului autohton. Cu Vlad Logigan, Sânziana Tarţa, Gheorghe Visu şi Radu Gabriel în rolurile principale, ,,Ghinionistul” a rezervat partituri savuroase şi pentru: Dorian Popa, Levent Sali, Diana Dumitrescu, Ruby, Augustin Viziru, Virgil Ianţu şi Codin Maticiuc. Comedia ,,Ghinionistul” aduce împreună actori cu greutate, nume consacrate ale industriei muzicale şi figuri marcante ale showbizului autohton. Cu Vlad Logigan, Sânziana Tarţa, Gheorghe Visu şi Radu Gabriel în rolurile principale, ,,Ghinionistul” a rezervat partituri savuroase şi pentru: Dorian Popa, Levent Sali, Diana Dumitrescu, Ruby, Augustin Viziru, Virgil Ianţu şi Codin Maticiuc.

,,Am aşteptări mari de la ,,Ghinionistul’’ pentru că am o dorinţă uriaşă de a continua în zona asta de film independent. Mai mult, consider că am datoria de a încerca să aduc cât mai mulţi oamenii în sala de cinema, aşa că am mizat pe comedie şi sper că cel puţin din perspectiva genului, a scenariului şi nu în ultimul rând a distribuţiei excepţionale, ,,Ghinionistul” să convingă publicul românesc că cel mai bine ne pricepem să râdem. Am avut noroc că am întâlnit oameni care au înteles asta, primul sprijin venind din Reşita, unde am descoperit o mare deschidere din partea tuturor. Autorităţile locale, în special Primarul Ioan Popa, precum şi comunitatea de business au făcut totul ca acest film să iasă aşa cum ne-am dorit”, a spus regizorul, potrivit unui comunicat de presă.

"Cum noi, românii, credem în noroc şi ghinion, ne bazăm pe noroc în tot ce facem şi dăm vina pe ghinion pentru toate eşecurile, filmul „Ghinionistul” este despre noi. Despre haz de necaz. Despre un tip prea prins în grijile zilnice şi prea convins că este urmărit de ghinion, încât uită că unele lucruri depind doar de el pentru a-şi îndeplini visele. Ce-i drept, are multe „pieze rele” în jur! „Ghinionistul” este o comedie autentic românească, o cursă plină de imprevizibil a unui tânăr talentat care trebuie să înveţe să se bucure din nou de viaţă. Distribuit de Vertical Entertainment, filmul are premiera în cinematografele din ţară pe 8 decembrie", se mai precizează în document.

Ruby, de nerecunoscut

Blondă şi cu o costumaţie diferită de cele cu care ne-a obişnuit, Ruby este de nerecunoscut în rol de proprietăreasă şi complet necruţătoare faţă de chiriaşii săi din comedia ,,Ghinionistul”, unde din 8 decembrie, odată cu premiera filmului pe marile ecrane, talentata artistă răspunde la numele de Zizi şi are cele mai amuzante replici.





În noul film regizat de Iura Luncaşu, Ruby îl are drept soţ pe Augustin Viziru, al cărui personaj se poate spune ca nu este la fel de atent la business-ul familiei cum este Zizi, ba mai mult, demonstrează clar că interesul lui e în altă parte.

Virgil Ianţu a îmbătrânit 20 de ani

Celebrul prezentator tv, Virgil Ianţu, s-a transformat total la indicaţiile regizorului Iura Luncaşu şi a renuntat aproape complet la podoaba capilară, acceptând şi un machiaj generos, care l-a îmbătrânit cu cel puţin 20 de ani, totul numai pentru rolul său din comedia ,,Ghinionistul”, care va avea premiera pe marile ecrane din 8 decembrie.





În interpretarea unui tată dedicat, dispus să-i ofere fiicei sale tot sprijinul material necesar, personajul interpretat de Virgil Iantu, domnul Dinu, va descoperi pe propria-i piele că cele mai importante lucruri pentru un copil sunt: atenţia şi iubirea necondiţionată. Relaţia conflictuală pe care Dinu o are cu fiica sa (Sânziana Tarţa) îl va face să reconsidere tot felul său de a fi.