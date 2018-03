Danil Zepişi, în vizorul şefului IGPR, în cazul crimei de la Titu: „Situaţia denotă superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu“

„Au existat în spaţiul public mai multe afirmaţii ale rudelor femeii ucise, în sensul că starea de tensiune şi ameninţările la care a fost supusă victima fuseseră aduse la cunoştinţa Poliţei din Titu, de mai multe ori, anterior omorului. Am cerut atunci să verific acele afirmaţii şi am cerut Direcţiei Control Intern din cadrul IGPR să facă o investigaţie în acest caz. Vă pot confirma că, în urma verificărilor făcute, s-au identificat posibile abateri disciplinare, motiv pentru care am înaintat materialul conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi am propus cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa, pentru că această funcţie intră în competenţa de numire a ministrului“, a precizat Ioniţă.

Raportare eronată la IGPR

Iniţial, IPJ Dâmboviţa a informat IGPR, printr-un raport, că victima a făcut o singură sesizare la 112, repartizată spre verificare la Poliţia oraşului Titu, unde a primit soluţie de clasare.

De asemenea, în acelaşi raport, s-a făcut referire şi la dosarul penal, înregistrat în anul 2011 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, în care militarul acuzat acum de crimă a fost cercetat lovire sau alte violenţe şi distrugere.

În raport se mai menţionează că, în perioada 2010 – 2018, nu au fost identificate, la Poliţia oraşului Titu, alte sesizări cu caracter penal ale victimei împotriva persoanei bănuite, iar în perioada 2014 – 2018, nu au fost înregistrate alte sesizări (petiţii, note de audienţe, etc.).

După ce a luat la cunoştinţă de conţinutul raportului, conducerea IGPR a considerat că mai sunt necesare lămuriri şi a dispus verificări suplimentare, în urma cărora a rezultat că au mai existat încă două sesizări, formulate prin 112, la datele de 17 şi 21 decembrie 2010, de către fosta soţie a bărbatului.

Astfel, din rapoartele transmise, a reieşit faptul că există anumite neconcordanţe cu privire la modul de verificare a informaţiilor, de către poliţişti din cadrul I.P.J. Dâmboviţa. În contextul dat, au fost analizate activităţile desfăşurate şi documentele rezultate din verificările efectuate, care au stat la baza întocmirii celor două rapoarte prezentate conducerii IGPR.

ISTORICUL CRIMEI DE LA TITU

Plutonierul Florin Oprea şi-a înjunghiat mortal concubina în vârstă de 25 de ani într-un coafor din Titu, pe data de 23 ianuarie. Militarul şi-a recunoscut fapta.

Militarul, originar din localitatea Lunguleţu, trăia de mai mult timp cu tânăra în concubinaj, cei doi având împreună un copil.

După comiterea faptei militarul s-a predat la Poliţie, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar care a deschis pe numele bărbatului un dosar penal pentru infracţiunea de omor.

Plutonierul Florin Oprea, specialist în grupa reparaţii şi conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din Târgovişte, din subordinea Bazei 2 Logistice, este angajat al MApN din anul 2009.

MApN spunea atunci că în toată această perioadă militarul a avut un comportament normal, nefiind implicat în alte evenimente şi a trecut toate testările psihologice la care a fost supus conform normelor în vigoare. Ultima dintre aceste testări a fost efectuată în data de 19.10.2017, fiind declarat admis. Bărbatul a fost suspendat din funcţie după crimă.

Superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

„Situaţia identificată denotă superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, aspect ce este imputabil poliţiştilor care au întocmit şi asumat, prin semnătură, rapoartele, respectiv şeful IPJ Dâmboviţa şi şeful Biroului Control Intern al inspectoratului de poliţie“, a mai spus şeful Poliţiei.