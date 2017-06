Bacalaureat 2017 Dâmboviţa. Liceeni care au fugit de matematică au avut dificultăţi la istorie

Mulţi dintre elevii Liceului Nicolae Ciorănescu din Târgovişte spun că au avut dificultăţi la Istorie.

"Am dat la istorie. A fost destul de uşor. Mi-au picat războiul dintre otomani şi români. Am avut dificultăţi la subiectul trei, care nu îmi aduc aminte cum se numeşte. Sper să iau 6,5", ne-a spus Ionuţ Stănciou.

De cealaltă parte, candidaţii care au ales Matematica spun că s-au descurcat mai bine. "Subiectele au fost uşoare. Am ales matematica şi nu am avut emoţii. La Istorie nu era mai uşor. Mă aştept să iau 9, am greşit doar la două subiecte. Am făcut pregătire pentru examen", ne-a spus Alexandru.