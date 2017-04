Viaţa privată a domnitorului Ştefan cel Mare. Câte neveste şi câţi copii a avut voievodul moldovean

Ştefan cel Mare (1457 – 1504) face parte din dinastia Muşatinilor, cea mai importantă dinastie domnitoare a Moldovei. Se presupune că marele voievod ar fi avut în jur de 25 de ani atunci când a urcat pe tronul ţării, în anul 1457, decedând la vârsta de peste 70 de ani, în 1504. Ştefan a avut cea mai lungă domnie din Moldova, conducând destinele ţării aproape jumătate de veac.

Domnitorul moldovean s-a căsătorit după ce a urcat pe tron statului moldovean. Prima sa soţie a fost Evdochia de la Kiev. Ştefan cel Mare s-a însurat, în anul 1463, cu sora lui Simion Olelcovici, principele Kievului.

„Pentru sufletul sînt reposatei mumei noastre Maria, şi pentru sănătatea doamnei mele Eudoxia, şi pentru sănătatea prea iubiţilor coconi ai domniei mele Alexandru şi Elene”, spune Ştefan cel Mare, într-un hrisov din anul 1466.

Despre acest Alexandru se bănuieşte că nu ar fi fiul Evdochiei, deoarece despre el se spune că ar fi luat parte la bătălia de la Războieni, din iulie 1476. Pe atunci, Alexandru nu ar fi putut să aibă mai mult de 12 ani, astfel că este greu de crezut că ar fi putut să se lupte cu turcii, doar să-l fi însoţit pe tatăl său în bătălie.

„<<Şi noi Ştefan Voievod şi cu fiul nostru Alexandru, eşit’am inaintea lor aici, şi am făcut cu dînşii mare răsboiu, in al 20-le an curgător al domniei>>, (26 iulie 1476). Dacă Stefan luase in căsătorie pe Evdochia in 1463 sau după cronica putneană in 1464, atunci in 1476 Alexandru, dacă ar fi copilul Evdochici, ar fi avut numai 12 sau chiar 11 ani, in care caz nu inţelegem cum ar fi putut el eşi impreună cu tatăl seu in contra Turcilor. Chiar dacă am admite că Alexandru, de şi copil, să fi insoţit pe tatăl seu in bătălie, o altă imprejurare dovedeşte intr’un chip inviderat că Alexandru nu putea fi aşa de tînăr pe timpul bătăliei de la Răsboieni, şi că deci nu era fiul Evdochiei”, explică istoricul Alexandru D. Xenopol.

În pomelnicul de la Bistriţa se arată că Alexandru era fiul Maruştei, despre care nu există foarte multe date, nici când s-a născut nici când a murit. Cert este că prima nevastă a lui Ştefan cel Mare, Evdochia a decedat la data de 25 noiembrie 1467, după cum spune cronicarul Grigore Ureche.

La data de 24 septembrie 1472, Ştefan cel Mare se căsătoreşte cu Maria din Mangop, provenită din neamul Comnenilor. Căsătoria dintre cei doi pare să nu fi fost una dintre cele mai fericite, deoarece chiar în primul an, după o bătălie purtată cu domnitorul muntean Radu cel Frumos, Ştefan cel Mare le-a adus la Suceava pe Maria, soţia voievodului învins şi pe fiica acestora Voichiţa.

„Aice se vede că farmecul fiicei lui Radu prinse in laţ simţirile lui Stefan, care incepu a umbla după ea. Probabil că după timpurile de atunci şi fiind incă şi prinsă, o luâ de concubină, şi alipindu-se tot mai mult de ea, se desfăcea de legiuita lui soţie. (...) Fiind dat caracterul cel energic al lui Stefan inaintea voinţei căruia toate piedecele trebuiau să se plece, credem că Maria din Mangop mai mult a plîns de cît a luptat”, a mai menţionat Alexandru D. Xenopol.

După ce turcii au pus stăpânire pe Mangop, Ştefan cel Mare luă decizia de a se depărţi de soţia sa Maria, deoarece nu mai avea niciun interes de a fi cu aceasta, moştenirea ei ajungând în posesia otomanilor. Maria din Mangop avea să moară la data de 19 decembrie 1477, la scurt timp după ce domnitorul moldovean avea să o ia de soţie pe Maria Voichiţa.

„In anul 6985 (1477) luna Decemvrie in 19, reposat’au evsevioasa roaba lui Dumnezeu Maria, doamna evseviosului Ioan Stefan Voevod”, este inscripţionat pe mormântul Mariei din Mangop de la Mănăstirea Putna.

Maria Voichiţa, fiica lui Radu cel Frumos, avea să fiu ultima nevastă a domnitorului Ştefan cel Mare. Ea avea să trăiască încă şapte ani după moartea soţului ei, murind în anul 1511, fiind înmormântată tot la Putna.

„Dintre numeroasele concubine a le lui Stefan, amintim pe singura, a căreia nume a fost păstrat de istorie, Maria Rareş, din Hărlău, muma celebrului seu fiu natural Petru Rareş”, a mai scris istoricul Alexandru D. Xenopol în „Istoria Românilor”.

Ştefan cel Mare a avut cel puţin şapte copii

Primul copil al lui Ştefan cel Mare a fost Alexandru, fiul Maruşcăi. Acesta moare la data de 28 iulie 1496. Al doilea fiu este Bogdan, fiul Evdochiei, despre care se vorbeşte in anul 1467, anul în care mama sa moare. Bogdan moare la vârsta de doar 13 ani, în anul 1479. Cel de-al treilea fiu al lui Ştefan cel Mare este Petru, copilul aceleiaşi Evdochia din Kiev, care moarte tot în anul 1479, fiind înmormântat împreună cu fratele său.

„Aici sunt mormintele robilor lui Dumnezeu Bogdan şi Petru, fiii lui Ioan Stefan Voevod, domnul Moldovei”, scrie pe inscripţia de pe mormântul lor.

Al patrulea fiu al lui Ştefan cel Mare s-a numit tot Bogdan, acesta fiind născut de Maria Voichiţa în anul 1477. Acest Bogdan este singurul copil legitim al domnitorului, ce avea să-şi piardă viaţa după moartea lui Ştefan.

„Afară de aceşti 4 fii legiuiţi mai rămase după moartea lui Stefan şi un fiu natural Petru Rareş, care moşteni insă mai curat de cît cel legiuit caracterul răsboinic, intreprinzător şi neastîmpărat al tatălui seu. Muma acestui Petru era soţia unui neguţitor de peşte din Hîrlău, numit Rareş. De aceea videm că Stefan pune să-i zidească in acel oraş curţi domneşti, acăror ruine se mai cunosc şi astăzi, precum şi o biserică ce se află incă in picioare. El se oprea adese ori in acest oraş lîngă frumoasa lui păscăriţă, spre a mai uita de ostenelile răsboiului”, scria şi cronicarul Grigore Ureche.

Elena, fiica marelui domnitor, a avut un destin tragic

Dintre fetele lui Ştefan cel Mare există date doar despre două, Elena şi Maria. Dacă Maria a murit în anul 1518, fiind înmormântată la Mănăstirea Putna, fără a se cunoaşte foarte multe informaţii despre ea, Elena a avut o soartă dramatică. Aceasta a fost căsătorită cu Ioan cel Tînăr, fiul ţarului Ioan Vasilievici al III-lea. Ea s-a mutat la Moscova, împreună cu soţul ei, unde avea să-i dea naştere lui Dimitrie.

În anul 1490, Ioan cel Tînăr avea să moară, an în care a început calvarul Elenei. Ţarul Ioan Vasilievici al III-lea se căsători la bătrâneşte cu o grecoaică Sofia ce avea să-i ofere un fiu pe nume Vasile. După moartea lui Ioan a apărut întrebarea cine ar trebuie să-i urmeze la tron ţarului rus, Dimitrie sau Vasile.

În anul 1502, Elena şi fiul ei Dimitrie sunt băgaţi la închisoare, iar Vasile, fiul Sofiei, ajunge pe tronul rusesc. Ştefan cel Mare nu a putut interveni din cauza disputelor avute cu polonii, astfel că fiica sa Elena avea să moară în anul 1505, iar nepotul său Dimitrie a fost ucis de apropiaţii lui Vasile.

„Dacă tradiţia istorică este asupra lui Stefan aşa de săracă in ştiri care se referă la emoţiunile ce au mişcat inima lui in lunga lui viaţă, asupra stărei sale fizice suntem ceva mai bine informaţi. Stefan fu cu corpul ca şi cu sufletul, de fier, şi numai astfeliu se explică cum de a putut el suporta toate acele osteneli zdrobitoare ale unei neintrerupte lucrări răsboinice, fără a fi bolnav nici o singură dată. (...) Pe lîngă această viaţă atît de obositoare, se pare că şi momentele lui de odihnă le petrecea tot in desfătări sgomotoase, in prînzuri, unde vinul nu era cruţat, şi in care adese ori Stefan cel Mare se abătea la fapte regretabile, semn că dînsul atunci nu mai era deplin stăpîn pe vasta lui inteligenţă”, a mai arătat Alexandru D. Xenopol.

Date concrete despre toţi copiii legitimi şi nelegitimi ai domnitorului Ştefan cel Mare nu sunt cunoscute cu exactitate, cert este faptul că numărul lor pare să fie mult mai mare.

