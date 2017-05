Puştiul calificat la cinci olimpiade naţionale: „Este nevoie de multă muncă şi de seriozitate“

Prin multă muncă şi seriozitate, David Turtureanu, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“ din municipiul Suceava, a arătat că se pot obţine simultan rezultate foarte bune la mai multe materii, calificându-se la cinci olimpiade naţionale.

„Este nevoie de multă muncă şi de seriozitate, trebuie acordată o mult mai mare atenţie şcolii, dar o fac cu pasiune pentru materiile la care sunt calificat la olimpiadele naţionale“, a declarat David Turtureanu.

Din păcate pentru el, a participat doar la trei dintre olimpiadele la care s-a calificat, deoarece concursurile la unele discipline au fost programate în aceeaşi zi – semn că organizatorii acestor competiţii şcolare nu au luat în calcul şi acest aspect, şi anume că un elev poate face performanţă în mai multe domenii.

Totuşi, cazul lui David ar trebui să le dea de gândit şi să schimbe pe viitor programul olimpiadelor.

Astronomie, fizică, chimie, informatică, lingvistică

Olimpiadele naţionale sunt organizate, de regulă, după sărbătorile de Paşte, iar David a fost nevoit să renunţe la două dintre ele, mai exact la chimie şi la informatică, pentru că se suprapuneau datele de susţinere a concursului cu cele de la astronomie, respectiv fizică. Astfel, elevul de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“ va participa la olimpiadele naţionale de astronomie, fizică şi lingvistică.

„Astronomia cu siguranţă este materia mea favorită, urmată de fizică. Calificarea la faza naţională la cinci olimpiade diferite nu a adus niciun fel de schimbare pentru mine. Pentru profesorii de la clasă am rămas la fel ca şi până acum, însă profesorii de la materiile la care sunt olimpic lucrează câteodată diferenţiat cu mine, dar nu fac foarte mari concesii. În această perioadă, pe lângă profesorii cu care m-am pregătit, alături de mine a fost şi doamna dirigintă, Loredana Epure, care m-a susţinut foarte mult, pentru că trebuie să mai lipsesc de la şcoală, să mă pregătesc, şi a discutat cu unii profesori care nu erau de acord să lipsesc de la orele lor“, a spus David.

Elevul a ţinut să precizeze că un sprijin important l-a primit şi din partea profesorilor Raluca Costineanu, de la informatică, Petru Crăciun de la astronomie, cu care se întâlneşte şi de patru ori pe săptămână la Inspectoratul Şcolar Suceava, unde acesta lucrează, Fănica Rotaru de la fizică, Brînduşa Mihai de la chimie, Andreea Şandru de la limba şi literatura română, despre care David a spus că este foarte înţelegătoare cu el, chiar dacă nu se descurcă foarte bine la materia ei.

„Un copil fără copilărie“

„Performanţele de până acum ale lui David Turtureanu stârnesc admiraţie şi anunţă, din punctul meu de vedere, o evoluţie academică excepţională. În curând, nu peste mulţi ani, David va fi, cu siguranţă, profesionistul care, în orice domeniu în care ar alege să lucreze, va înlătura bariere şi va inova în mod radical“, a declarat Andreea Şandru, profesoara lui David de limba şi literatura română.

Mama elevului, care l-a susţinut mereu, a povestit cât de mândră este de fiul său. Mai în glumă sau mai în serios, aceasta a spus că nu de puţine ori îi spune fiului său să mai facă din când în când câte o pauză de la învăţătură.

„Este o minune de la Dumnezeu. Sunt extrem de fericită pentru el. Noi am fost de acord cu ceea ce David a decis să facă, dar uneori îi spunem că este prea mult, că trebuie să se mai oprească, să mai facă şi câte o pauză. Cum s-ar spune, el este un copil fără copilărie“, a povestit Elena Turtureanu, mama lui David. Cadrele didactice care îl ajută zi de zi pe David pe acest drum al performanţei au numai cuvinte de laudă pentru elevul sucevean, toţi prevăzându-i olimpicului un viitor strălucit.

„David Turtureanu este un copil modest, cu mult bun simţ. Faptul că îmi este elev e o bucurie, dar şi o provocare. Această provocare o simt şi unii colegi ai săi, dar cu toate acestea, are o relaţie frumoasă cu ei“, a declarat profesoara Loredana Epure, diriginta lui David.

La rândul ei, Raluca Costineanu, profesoara de informatică a lui David, îşi exprimă toată admiraţia pentru puştiul sucevean: „Încă de când l-am cunoscut, la începutul gimnaziului, am remarcat interesul lui deosebit pentru disciplinele reale şi capacitatea lui de a asimila şi aprofunda noile cunoştinţe. Informatica a devenit şi ea una dintre pasiunile lui, alături de matematică, fizică, astronomie. În clasa a VI-a s-a calificat pentru prima dată la etapa naţională a Olimpiadei de Informatică, iar de atunci, an de an, se clasează pe primul loc. Puţinul timp liber pe care îl are îl dedică studiului, pentru a deveni mai bun, mai competitiv“.

Chiar dacă a renunţat la faza naţională a olimpiadei de chimie în favoarea celei de fizică, profesoara de chimie îl susţine şi este mândră că are un elev atât de inteligent: „La începutul acestui an şcolar s-a consultat cu mine, propunerea venind din partea lui, dacă nu ar fi bine să participe la olimpiada de chimie, etapa judeţeană, pregătire ce l-ar ajuta foarte mult pentru Concursul «Ştiinţe pentru Juniori – 2017». Munca, perseverenţa, inteligenţa şi, în special, seriozitatea l-au răsplătit cu locul II la olimpiada de chimie, etapa judeţeană şi calificarea la etapa naţională. David Turtureanu pentru mine este un elev deosebit, inteligent nativ, cu o putere enormă de muncă, foarte serios şi tot ceea ce îi predau sau îi explic absoarbe ca un burete“.

David Turtureanu este un obişnuit al olimpiadelor naţionale de astronomie, informatică şi fizică. Ba mai mult, anul trecut, acesta chiar a obţinut medalia de bronz la olimpiada internaţională de astronomie, care s-a desfăşurat în Bulgaria. Deşi rezultatele sale au atras atenţia colegiilor importante din ţară, olimpicul sucevean vrea să-şi continue studiile la aceeaşi unitate de învăţământ. „Aş dori să-mi continui studiile la acest colegiu, la profilul matematică – informatică intensiv, apoi, după liceu, încă nu m-am gândit ce voi face, nu am niciun plan mai departe“, a concluzionat David Turtureanu.

