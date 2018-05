Cum poţi să fii jefuit la drumul mare în România: păţania unui şofer după vacanţa de 1 Mai. Metoda: înţeapă roata, atacă, fură tot

Tânărul, alături de familie, soţie şi copii, se întorcea din minivacanţa de 1 Mai şi se îndrepta spre Capitală. Bărbatul a oprit maşina într-o parcare, pentru o pauză de condus. A avut o inspiraţie de moment şi nu a zăbovit prea mult, iar în momentul în care s-a urcat la volan, a văzut mai mulţi oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului care se îndreptau către maşina sa. A blocat uşile, iar înainte să pornească, unul dintre suspecţi s-a ghemuit în spatele maşinii.

Şoferul, Mihai Răzvan Moraru, care a şi postat întreaga poveste pe Facebook, a sunat la 112. Oamenii legii l-au asigurat că ştiu ce se întâmplă şi i-au spus că sigur are o roată înţepată. Aceste este modul de operare al hoţilor. Când şoferul opreşte pentru a schimba roata, este atacat, iar din maşina se fură lucrurile de valoare. Mihai Răzvan Mororau a scăpat ca prin urechile acului de un atac şi a reuşit să ajungă în siguranţă într-o benzinărie din Voluntari, unde s-a întâlnit cu poliţiştii pe care îi alertase.

Roata, într-adevăr fusese spartă. Trecut printr-un astfel de incident, bărbatul a postat pe pagina sa de socializare un mesaj dur la adresa politicienilor care conduc ţara şi fac legi pentru infractori.

Iată mesajul integral postat de şofer pe pagina sa de Facebook:

România.

Cum poţi fi prăduit ca ăn vestul sălbatic, la final de vacanţă! Sineşti, E85, Bucureşti - Buzău.

În această seară am oprit într-o parcare, pe drumul Buzău-Bucureşti, pentru o pauză de la condus.

Am urcat în maşină când am văzut că cea din faţa mea, oprită şi ea în parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment Ok, o bănuiala mi-a zis să ma car.

Fix în acel moment am văzut oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre maşină în viteză. Eram deja înăuntru şi am văzut cum un tânăr era deja ghemuit în spatele maşinii.

Am blocat uşile, am plecat în viteză şi am sunat la 112.

Mi s-a făcut legătura la Politie, care mi-a spus că sigur am roata înţepată şi o maşina care sigur mă urmăreşte. Deci ştiau. În timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut în bord mesajul de pană pe spate, dreapta. Le-am dat datele maşinii şi locatia şi mi-au spus ca vin după mine.

Am reuşit să ajung la benzinăria Mol din Voluntari. Şi să umflu roata. A apărut şi poliţia care mă căuta. Mi-au spus că am avut noroc, pentru că alţii, în zilele trecute nu au fost la fel de norocoşi. Au fost bătuţi, jefuiţi.

Băi, în ce ţara trăim?

I-am întrebat pe poliţişti de ce nu se face ceva, dacă tot ştiu situaţia. Mi-au spus că patrulează pe zonă 2 maşini zi -noapte, dar sunt depăşiţi. Sunt doar 40% din câţi ar trebui sa fie. Şi de la centru nu se face nimic, chiar dacă se ştie situaţia. S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah ăştia sunt mai ocupaţi cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa.

Acum sunt la vulcanizare, în Bucuresti.

Mai Cocolari politici, javre administrative şi hoţi de toate felurile - sictir mah!

Eu în seara aceasta eram cu copiii în maşina, în vacanţa de 1 Mai.

Ce ţară e mah asta? Ce siguranţă e mah asta?

În care ies hoţii din pădure ca ciupercile după ploaie, în care faceti legi doar pentru infractori, în care suntem conduşi de infractori?

Cât sa mai suportam mah jaful şi nesimtirea?

Când autorităţile vor pune preţ pe siguranţa noastră?

Cand vom deschide draku ochii şi nu vom mai accepta minciuna şi hoţia?

Multe întrebări, aceleaşi răspunsuri!

Respect pentru Poliţia Româna care m-a ajutat şi a intervenit!

Iar pentru clasa politica şi toţi românaşii care o ţin în viaţă : SICTIR!

PS: aici a fost vorba de o secundă. Secunda de când m-am urcat în maşină. E clar ca erau pregătiţi să atace, dar urcându-mă în maşină au înţepat roata dreapta spate pentru a ma prinde mai târziu. Acea secundă în care am decis să intru in maşina a fost diferenţaîintre a fi lovit sau a scăpa.

Am aflat în seara aceasta că mai nou, arunca cu diverse obiecte în faţa maşinii, când nu e trafic mare, pentru a provoca o ieşire în decor si a jefui.

PS2: din mesajele voastre înţeleg ca sunt mai multe zone unde eşti atacat la drumul mare. Mulţi dintre voi ati fost martorii sau victimele unor asemenea atacuri. Se pare ca Sinesti nu e un caz izolat. A1, A2, Carrefour Voluntari, Fundeni, Mamaia, Sibiu ţi lista continua. Înţeleg ca mulţi dintre voi ati depus plângeri, nerezolvate până astăzi”.

Conform IPJ Ialomiţa, apelul şoferului din Buzău a fost înregistrat la 112. Dar pentru că acesta şi-a continuat deplasarea şi a ajuns pe raza judeţului Ilfov, a discutat cu polişţii din zonă. Purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, Andreea Loghin a precizat pentru Adevărul că în zona pădurii Sineşti, de la începutul anului şi până în prezent, au fost înregistrate 2 infracţiuni de furt din auto. De asemenea, în luna februarie, o persoană suspectă a fost reţinută de către poliţişti. Poliţiştii spun că au intensificat patrulele din acea zonă pentru descurajarea hoţilor şi au făcut toate demersurile necesare către administratorul drumului pentru a instala în zonă glisiere. De asemenea, oamenii legii îi sfătuiesc pe şoferi, în cazul în care aceştia opresc pentru popas, să-şi asigure bunurile şi să închidă maşina.