Nemţoaicele care vor să rezolve problema maidanezilor. Slătinean: „Dacă stăm cu mâinile-n sân, un copil va fi din nou muşcat“

Nina Schollhon şi Rebekka Clasen, medic veterinar, respectiv asistent medical, sunt din Germania şi vin de peste trei ani în România, pentru a da o mână de ajutor în campaniile gratuite de sterilizare a câinilor şi pisicilor.

Dacă le întâlneşti pe stradă, vei spune că sunt două adolescente ajunse în cine ştie ce schimb de experienţă, la vreun liceu din Slatina. Tinerele, însă, muncesc de dimineaţa până seara la adăpost, sterilizând, zilnic, zeci de câini şi pisici.



Procedura prin care animalele sunt programate pentru sterilizare este extrem de simplă. Cei care au în casă, în gospodărie sau îngrijesc pe lângă bloc unul sau mai mulţi câini, masculi sau femele, pot obţine telefonic o programare pentru a-i steriliza, gratuit, la adăpostul din Slatina al Asiciaţiei „Prietenii Noştri“. La fel se întâmplă şi pentru pisici. Sute de slătineni deja au făcut-o, iar cu animalele care urmează să fie date spre adopţie, din adăpostul public, s-au prezentat şi cei de la Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân. Invitaţia rămâne în continuare deschisă, deşi programul stabilit iniţial a fost 20-30 martie 2017. Tinerele, asaltate de cereri, au hotărât însă să mai rămână pentru o săptămână.

„În Germania nu există câini pe străzi“

Nina şi Rebekka lucrează în cadrul unei fundaţii din Germania, în baza unui colaborări pe care adăpostul privat din capitala judeţului Olt îl are cu respectiva fundaţie acestea ajungând la Slatina, mai mulţi ani la rând, pentru campanii de sterilizare. Lucrurile le regăsesc, însă, la fel în România, în Slatina. În continuare sunt câini pe străzi, în continuare oamenii se tem. „În Germania nu sunt câini fără stăpân pe străzi, iar adăposturile sunt mult mai mici decât aici, sunt între 20-100 de câini, pentru care se găsesc destul de repede stăpâni. Nu ştiu exact cât este amenda pentru părăsirea pe stradă a unui câine, dar este mare, în plus acest fapt nu rămâne fără consecinţe mai grave“, spune medicul Nina Schollhon, în timpul ce voluntarul de la adăpostul privat „Prietenii Noştri“, Marius Racoti ne lămureşte că acolo este aproape imposibil ca stăpânul să nu fie identificat şi tras la răspundere, pentru că toate animalele sunt microcipate.

Nina Schollhon spune că în România este o problemă de mentalitate

Tinerele sunt profund impresionate de condiţiile în care sunt nevoiţi să trăiască, pe străzi, câinii fără stăpân şi spun că totul ţine de civilizaţie. „Probabil că lucrurile se vor schimba odată cu schimbul de generaţii“, spune medicul, care a avut timp să studieze şi reacţia românilor la problema câinilor de pe străzi.

Sterilizarea este singura rezolvare a problemelor, susţine şi Rebekka Clasen, cea care, în procedura extrem de bine reglementată, se ocupă de anestezierea animalelor în vederea intervenţiei chirurgicale, fiind şi cea care le urmăreşte după intervenţie. În sala de operaţie pare că tot procesul este supervizat de câinele personal al fetelor, care îşi are locul bine stabilit. „Am văzut animale cu fel de fel de probleme. Cu paraziţi, cu boli de piele, animale cu traumatisme, însă e greu să te poţi pronunţa dacă au fost agresate de oameni“, spune tânăra. Deşi sunt aduse pentru sterilizare, animalele sunt tratate pentru diverse afecţiuni, dacă problema nu este foarte gravă, astfel încât să presupună dotare superioară faţă de ceea ce se găseşte în sala de operaţii de aici. S-au operat, spune voluntarul Marius Racoti, chiar şi diverse formaţiuni tumorale.

Încă sub supravegherea celor doi specialişti stă un câine mare, cu rană urâtă la picior. Medicul aşteaptă să vadă dacă poate interveni să-i amputeze piciorul.

„A mai fost împuşcat în trecut, când şi-a pierdut un ochi“

Câinele provine de la stână dintr-un cartier al Slatinei, chiar din vecinătatea adăpostului public. Aparţine unui cioban care, sfătuit de un prieten, l-a dus pentru tratament la adăpostul privat. „A fost împuşcat. Are o fractură de femur, deschisă, şi a avut o alice şi în abdomen. L-a operat şi este în regulă. Îl mai ţin însă sub observaţie să vadă dacă pot interveni să-i amputeze piciorul, să vadă care este starea de sănătate, dacă rezistă. Medicul l-a întrebat pe stăpân dacă vrea ca animalul să fie eutanasiat, având în vedere suferinţa, iar acesta a respins categoric această variantă. Va îngriji câinele şi cu piciorul amputat, aşa a transmis, aşa că se aştepată să se poată interveni. Acest câine a mai fost împuşcat în trecut, cred că tot de vânători, aşa şi-a pierdut un ochi“, ne lămureşte voluntarul asociaţiei.

Rebekka Clasen este pentru al treilea an la Slatina

La poarta adăpostului sunt veşnic doritori. Fiecare animal este preluat într-o cuşcă pe dimensiunea sa, se întocmeşte pentru fiecare o fişă încă de la poartă, în care sunt menţionate datele stăpânului sau ale persoanei care l-a adus pentru sterilizare, iar înăuntru câinele este dus doar când s-au eliberat locuri.

Tinerele au reuşit să sterilizeze peste 20 de câini pe zi în perioada 20-30 martie. Dimineaţa, în drum spre adăpost, s-au oprit şi au luat cu ele, personal, câini fără stăpân de pe stradă, pe care i-au sterilizat, asta deşi pentru angajaţii serviciului public este o mare problemă capturarea.

Intervenţia chirurgicală durează aproximativ 20 minute pentru un mascul şi ceva mai mult pentru femele, însă fără anestezie şi perioada post-anestezie, pe care animalele o petrec pe un aşternut curat în cabinetul unde au loc intervenţiile. „Niciun câine nu pleacă de aici înainte de a se trezi din anestezie şi a de a fi văzut de medic“, ne mai spune ghidul nostru, Marius Racoti.

„Dacă am face toţi treaba asta, în România n-ar mai exista problema maidanezilor“

Printre cei veniţi să aducă animalul de companie pentru a fi sterilizat s-a numărat, joi, şi Gemal Memish, membru al celebrei familii de albanezi din Slatina. A venit cu un câine, maidanez, pe care l-a adoptat şi care trăieşte alături de câinele său.





„Este maidanez, petrece foarte mult timp alături de câinele meu şi l-am adus pentru a fi sterilizat. Dacă am face toţi treaba asta, în România nu ar mai exita această problemă cu maidanezii şi cu toate nenorocirile astea. Dacă stăm cu mâna-n sân, un copil iar va fi muşcat, din nou vor sări oamenii cu ideea să omorâm toţi câinii, să-i ardem, să-i măcelărim, să-i ducem în Coreea... Totul trebuie făcut încet. N-ai cum să scapi de problema asta în trei luni sau un an, o problemă pe care de 20 de ani n-o controlezi. Dacă sterilizezi şi câinii pe care-i ai pe lângă bloc, aceştia nu mai reprezintă nicio problemă pentru viitor. Dar ar trebui să ne implicăm toţi“, a declarat Gemal Memish.

