VIDEO Medic cu experienţă, despre refuzul imunizării copilului: „Ar trebui pedepsiţi cei care propagă idei antivaccinare“

Valerică Păunescu este medic în Slatina de peste 35 de ani şi are pe listă câteva sute de pacienţi-copii. Rata de vaccinare este, la cabinetul său, de 95% Spune că, efectiv, a avut doar două refuzuri până acum.



„Din 200 de copii de vaccinat, am avut două refuzuri. Nu motivează refuzul. De la unul am reuşit să obţin ceva scris, celălalt a dat bir cu fugiţii“, spune medicul, care explică faptul le explică părinţilor încă de la prima întâlnire importanţa vaccinării, condiţia menţinerii pe această listă, una dintre ele, fiind prezentarea la vaccinare la termenele stabilite în calendar.

„Este obligatoriu să vorbim despre vaccinare ca şi metodă şi combatere a bolilor infecto-contagioase. Ce bine ar fi dacă am avea vaccinuri pentru cât mai multe boli! Părerile anti-vaccin sunt ale unor nespecialişti, argumentele lor nu stau niciodată în picioare, iar ca şi atitudine, românul este în general sceptic şi refuză fără să fie în cunoştinţă de cauză vaccinarea. Nu înţelege ce este bine pentru copilul lui, iar acest bine uneori trebuie să i-l faci cu forţa. Am experienţa din alte ţări ale UE, am văzut cum se face acolo, unde vaccinarea este obligatorie, iar amenzile sunt foarte drastice, au amenzi de 2.000 de euro. Poate ar fi prea mult o amendă mare, poate reuşim la nivel de educaţie, educaţie care trebuie să înceapă de la grădiniţă“, spune medicul, concluzionând că generaţia părinţilor noştri era mai educată.



„Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar în comunism legea era lege şi oamenii cred că erau mai educaţi. Astăzi doctorul Google este cel mai tare pentru unii. (...) Ar trebui pedepsiţi cei care propagă aceste idei anti-vaccinare“, mai spune medicul, insistând pe faptul că în urmă cu ani buni produsele vaccinale folosite determinau, într-adevăr, efecte secundare importante, însă astăzi „aceste efecte, în afară de o eventuală febră moderată şi uneori puţină agitaţie, sunt doar în mintea unora“.

„N-ar trebui să fie obligatoriu, ar trebui să lase lumea să decidă“

Printre părinţi părerile sunt împărţite. Stăm de vorbă cu tatăl unui băiat de 8-9 ani, căruia i-au fost administrate toate vaccinurile din schema obligatorie. „Le-am făcut pe toate, nu s-a întâmplat nimic, dar, parcă, după ce s-a întâmplat anul trecut la Argeş, sunt un pic sceptic. Parcă, totuşi, n-ar trebui să fie obligatorii, ar trebui să ne lase să decidem“, spune tatăl.



„Le-am făcut pe toate din schema obligatorie şi am făcut multe altele opţional. Am fost foarte mulţumită. Răceau foarte des, a fost mult mai bine după“, spune o altă mămică. „M-am interesat şi de prevenţia cancerului de col, pe cele din calendar le-am făcut, chiar dacă de fiecare dată, la fiecare inoculare, stau cu inima cât un purice, de făcut le-am făcut copiilor. Din fericire, nimic rău nu s-a întâmplat. Merg în colectivitate, chiar nu mi s-ar părea corect să aibă de suferit din cauza altor copii nevaccinaţi“, îşi exprimă opinia şi cel de-al treilea părinte.

„Vaccinul n-a omorât pe nimeni“

Epidemiologii, care atrag de ani de zile atenţia asupra adevăratului fenomen de refuz în masă al vaccinării, susţin obligativitatea, atât pentru părinţi, cât şi pentru medicii care au în sarcină vaccinarea.

„Există o lege, 272, prin care statul român garantează dreptul la bunăstare, or mama n-are voie să intervină, prin mofturile ei, în cunoştinţă sau mai puţin cunoştinţă de cauză, să influenţeze starea de bine a copilului. Iar vaccinarea concură la starea de bine a individului. Şi nu numai copii. Vaccinul n-a omorât pe nimeni, este un act terapeutic, ca şi antibiotico-terapia, ca şi intervenţiile chirugicale. Dacă ei nu înţeleg de bunăvoie, trebuie să existe şi o măsură coercitivă, iar asta nu ţine de nicio mentalitate comunistă, ţine de democraţie, de spirit de a respecta legile. Atât cât noi trăim sub imperiul conştiinţei că dacă greşeşti cineva te trage de mânecă, trebuie să se procedeze la fel cu toată lumea“, a declarat medicul-şef al Direcţiei de Sănătate Publică Olt, dr. Marinela Madan.

Cât despre crizele de vaccin care au tot apărut în ultimii ani, „ a fost o perioadă dificilă, dar nu vor mai fi sincope. Noi, oricum, adunăm restanţieri şi când avem vaccin, că nu vrea mamă-sa să i se administreze, că a citit pe Google. Eu nu găsesc neapărat o motivaţie criza vaccinului. În Franţa scrie clar în lege, vaccinarea este obligatorie. La noi calendarul vaccinării este obligatoriu, dar mai departe, actul în sine îl decide bunica , tutorele, mama sau nu ştiu cine. Şi mai nou, medicul acceptă soluţia«E mai bine să nu vaccinăm, că nu mă leg la cap!». Să ne raportăm şi noi la nişte ţări ca exemplul de mai sus“, a mai spus dr. Madan.

Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede obligativitatea vaccinării, înscrierea în colectivitate urmând să fie condiţionată de administrarea vaccinului, iar părinţii care refuză vaccinarea, să fie traşi la răspundere. Între timp, epidemia de rujeolă a afectat la nivelul României peste 4.000 de copii şi a determinat peste 20 de morţi, specialiştii vorbind despre rata mică de vaccinare ca principală cauză.