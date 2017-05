Comisar general-adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu, închisoare cu suspendare. Doi ani nu mai poate urca la volan

Olteanul Florin Irinel Cotoşman, comisar general-adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu, cu rang de subsecretar de stat, a rămas, vineri, 26 mai 2017, fără dreptul de a mai conduce autovehicule pentru o perioadă de încercare de doi ani. Pedeapsa vine din partea magistraţilor Curţii de Apel Craiova, care au menţinut de asemenea hotărârea judecătorului Judecătoriei Slatina, pronunţată în 16 martie 2017, prin care secretarul de stat era condamnat la un an şi 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Aceeaşi primă instanţă hotăra amânarea executării pedepsei pentru o perioadă de doi ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. Totodată, pe durata termenului de încercare inculpatul are o serie de alte responsabilităţi, printre care urmarea cursurilor de „Drink & drive“ şi prestarea de muncă în folosul comunităţii, instanţa indicând două instituţii unde subsecretarul de stat să-şi poată executa pedeapsa de 50 de zile de muncă: Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ sau Colegiul Tehnic Metalurgic, ambele din Slatina.

„Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune Olt. În baza art. 85 alin. 2 din Codul penal impune inculpatului să execute următoarele obligaţii:

a) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii – Colegiul Tehnic Metalurgic, mun. Slatina, jud. Olt sau Colegiul Naţional Radu Greceanu, mun. Slatina, jud. Olt, pe o perioadă de 50 de zile;

b) să participe conform programării ce va fi realizată de către consilierul de probaţiune la programul „Drink and Drive – schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice”“, se specific în hotărârea pronunţată de Judecătoria Slatina şi menţinută de magistraţii Curţii de Apel Craiova.

Florin Irinel Cotoşman a fost numit în funcţia ministerială în mandatul lui Victor Ponta, fiind susţinut de UNPR. La Garda Naţională de Mediu a ajuns din poziţia de auditor al Camerei de Conturi Olt, anterior ocupând o funcţie de comisar financiar în Garda Financiară Olt şi picând concursul pentru inspector antifraudă.

În cursul anului trecut, Cotoşman a fost prins beat la volan, în noiembrie 2017 fiind trimis în judecată. Conform Codului Penal, condamnarea penală duce, printre altele, la interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exercitarea autorităţii de stat.