Cod Galben de ceaţă în judeţ, până la ora 11,00. Scăpăm, în schimb, de ger

Ceaţa densă va reducere vizibilitatea, în anumite zone, sub 50 de metri FOTO: arhivă

Se va circula cu dificultate pe toate drumurile din judeţ, meteorologii lansând o avertizare Cod Galben de ceaţă, valabilă astăzi, 21 ianuarie, între orele 8,00-11,00. Ceaţa densă va determina o vizibilitate de sub 200 m şi, local, sub 50 de m, înregistrându-se şi depunere de chiciură, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

Judeţul Olt se află, până astăzi la ora 10,00, şi sub cod galben de ger, în ultimele două nopţi temperaturile scăzând până la – 22 grade Celsius şi menţinându-se negative şi pe timpul zilei.