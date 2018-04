Sute de saci de gunoi şi căţei morţi au fost adunaţi de pe malul lacului din Călineşti

La Călineşti Oaş a avut o amplă acţiune de ecologizare a lacului de acumulare, acţiune care a vizat curăţarea resturilor aduse de ape sau lăsate de cei ieşiţi la iarbă verde. Dată fiind suprafaţa mare a lacului, respectiv cea de ecologizat, primarul comunei a mobilizat peste 300 de oameni, astfel încât acţiunea să fie una cât mai de efect.

„Am participat astăzi la acţiunea de ecologizare a unei părţi a lacului de acumulare Călineşti. În 22 aprilie este ziua pământului, noi am pornit mai devreme acţiunile. Am muncit de dimineaţă, dar fiind micuţi am obosit şi drept răsplată ne-am oprit la un picnic tradiţional. Pofta e foarte mare în rândul lor, dar şi distracţia. Acţiunea aceasta se desfăşoară de mai mulţi ani, dar tradiţia cu picnicul e doar de anul trecut. Noi suntem în jur de 200 de copii astăzi, de la clasa I până la clasa a VIII-a, toţi elevii de la Şcoala Gimnazială Călineţi Oaş. Aşa învaţă să aibă grijă de pâmânt, ei trăiesc intens astfel de acţiuni. E important să îi învăţăm de mici grija pentru pământ. Mare parte a mizeriilor au fost aduse de râul Tur, care a ieşit din matcă şi a lăsat mizeriile pe uscat, dar mai avem şi localnici care mai au nevoie încă de puţin spirit civic ”, afirmă una dintre profesoarele venite cu elevii la acţiunea de ecologizare.

Alături de cei mici au fost şi angajaţii primăriei, cei de la Apele Române, dar şi asistaţii sociali, care au strâns împreună sute de saci de resturi menajere, dar şi alte resturi sau lucruri aruncate. Nu au lipsit nici scenele triste, copiii descoperind pui de câini aruncaţi într-o pătură pe malul apei.

După ce au finalizat acţiunea de ecologizare, toţi cei prezenţi au avut parte de un picnic cu slănină friptă pe băţ, picurată pe pâine şi servită cu ceapă verde.





„Am curăţat multă mizerie la baraj. Au fost mizerii multe făcute de oamenii care vin la baraj. Acum după ce am muncit facem un picnic şi facem slănină pe băt. Unii colegi se descurcă mai greu, dar eu nu am probleme”, afirmă una dintre elevele prezente.

„Astăzi am curăţat barajul şi am mers destul de mult şi am strâns foarte multe mizerii. Am găsit şi animale moarte, nişte puiuţi de căţei într-o pătură. Mizeriile le fac oamenii care vin la baraj şi nu ştiu să facă curăţenie după ei. ”, a afirmat şi o altă elevă

La sfârşitul acţiunii sacii de gunoi plin de mizerii au fost încârcaţi în camionete şi predaţi operatorului de salubritate, iar plasticul a fost dus la reciclat.