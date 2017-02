Cum trăieşte o tânără doar din hobby-uri: patru afaceri născute din plăcere

Oana Tarţa este o tânără de 35 de ani, mămică, iar la prima vedere este un om la fel ca toţi ceilalţi, mai ales dacă o observi dimineaţa, cu ghiozdanul în spate. Doar că, faţă de restul, Oana nu merge la un loc de muncă atunci când pleacă de acasă, ci merge să se destindă, pentru că pentru ea locul de muncă este modul prin care se relaxează şi face ceea ce îi place. Dar ea nu are unul, nici măcar două, ci patru joburi, patru domenii în care activează şi de unde îşi câştigă existenţa mai mult decât plăcut.

La bază, ca specializare, Oana este economistă, după absolvirea studiilor superioare în domeniu, la Cluj. De când se ştie a fost o nonconformistă şi a căutat să facă ceea ce îi place şi nu ceea ce îi umple buzunarele şi casa. De acest lucru se leagă şi prima dintre activităţile ei, cea de fotograf.

„Fotografie fac de mult timp, m-am şi angajat în Cluj la un laborator foto să învăţ să developez, sunt pasionată de aparate, de tot ce înseamnă. Asta a pornit tot din hobby, nu am studii. Eu zic că e suficient să o faci din pasiunea, mai important decât să o faci pentru bani sau de necesitate”, afirmă Oana Tarţa.

Odată ajunsă acasă, aceasta a identificat în Satu Mare un mare gol în lumea oamenilor neconvenţionali, a oamenilor care nu se aliniază trendului şi care doresc să îşi exprime personalitatea în mod diferit faţă de alţii. Aşa a ajuns să producă haine hand-made şi pe comandă, ducând astfel mai departe şi o meserie de familie, cea de croitor, care există în familia ei deja de mai bine de trei generaţii. Acum are propriul magazin într-un centru comercial, locul unde se desfăşoară mare parte din ziua ei.





„Eu tot ce am ajuns să fac, le fac în urma cererilor. Vine lumea şi îmi spune: ştiu că faci lucruri faine, nu vreo să îmi faci şi un decor, nu vrei să îmi faci şi un paravan foto? Am ajuns să fac şi rochii de gală, deşi le-am zis că nu fac rochii de gală, dar a zis că vrea neapărat să îi fac, că ştie că am un stil aparte. Şi aşa am ajuns să fac şi una şi alta, din provocări de acestea. Viaţa mea e o întreagă provocare. Dacă este cerere, eu fac, iar dacă este cerere mai mare, eu fac de toate. Este o pătură în Satu Mare care nu este acoperită, gen stilul meu de oameni, care nu au nici de unde să îşi cumpere, nici unde să îşi facă. ”

Pentru Oana cel mai important este că face ceea ce îi place şi că nu munceşte pentru bani. Ea se poate declara o norocoasă, o persoană care a descoperit cum să trăieşti mai mult decât decent din punct de vedere financiar prin intermediul pasiunilor, reuşind în aceeaşi măsură să împace viaţa profesională cu personală. Fetiţa ei, Alma, de şase ani şi jumătate este în centrul activităţii sale, fiind şi cea care o inspiră pentru multe lucruri, cum a fost deschiderea spaţiului de joacă pentrucopii.

„Toate activităţile pe care le fac o implică şi pe ea, e un fel de lume a ei. Şi locul de joacă e pentru ea şi fotografia a apărut datorită ei. Chiar vreau să o duc la evenimente cu mine, să îi dau un aparat foto. Bine, nu o să o duc la o nuntă, dar la o zi de naştere de copil, la o şedinţă foto. De la ea am pornit şi cu fotografia de copii, i-am tot făcut poze de mică, şi lumea a văzut şi le-a plăcut. ”

În prezent a ajuns să îşi dezvolte activitatea de la sectorul de fotografie şi haine hand-made la cel de decoruri pentru evenimente şi paravane fotografice cu elemente făcute tot hand-made. Aceasta afirmă că ajunge de multe ori să doarmă doar 4 ore pe noapte, asta pentru că nu îşi permite să lase nici o treabă nefinalizată, nu pentru că i-ar fi frică de încasarea banilor, ci pentru că scopul ei suprem este acela de a face lumea să fie mulţumită mereu de munca ei.

Nu are angajaţi, pentru că prea puţină lume înţelege ce creează ea, dar totuşi, din când în când, atunci când dispare câte 2-3 săptămâni să se relaxeze, angajează pe cineva care să menţină totul pe o linie de plutire, până revine în forţă, plină de inspiraţie şi de noi idei.