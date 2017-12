Un nevăzător a intrat în greva foamei pentru că nu îşi găseşte un loc de muncă. „Vreau să muncesc, dar nimeni nu mă angajează“

Sorin Preda Iuga este de profesie maseur şi până în luna mai 2017, a fost angajat la un aşezământ social din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Primeşte pensie de boală, însă banii nu îi sunt suficienţi ca să trăiască. Protestatarul spune că nu cere milă, vrea doar să muncească ca să aibă destui bani pentru traiul zilnic.

“Eu m-am pensionat în decembrie 1999, din cauza situaţiei precare a sistemului sanitar din judeţul Caraş-Severin. Am continuat să prestez cu contract de muncă sau de colaborare, până în data de 30 aprilie 2017, la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice din Reşita. Contractul a încetat, deoarece Curtea de Conturi nu mai permite încheierea de contracte de colaborare cu instituţiile sociale”, spune Iuga.

Reşiţeanul susţine că de când i-a fost înterupt contractual de muncă a tot încercat să-şi găsească de lucru, însă fără succes. A cerut sprijinul instituţiilor statului, însă nimeni nu i-a dat atenţie.

“PSD, partid care spune lupta pentru binele românilor, domnul Liviu Dragnea…solicitându-i un loc de muncă, din păcate, nu am primit nici măcar răspuns negativ. M-am adresat, pe data de 15 noiembrie, Guvernului României solicitând sprijin şi anunţând că, în caz de nerezolvare, voi protesta, din data de 11 decembrie în faţa Prefecturii. Am primit un răspuns de la Secretariatul General al Guvernului, care îmi comunică că memoriul meu a fost trimis la AJOFM. Nu mă satisface! În concluzie, sunt conştient că autorităţile nu mă vor băga în seamă, dar sunt hotărât să stau în greva foamei şi a setei pâna la capăt. Nu am nimic de pierdut, dacă tot rămân fără locuinţă”, afirmă Iuga.

Nevăzătorul se află într-o situaţie financiară dificilă. Ca să poată să trăiască a fost nevoit să se împrumute, iar acum se teme că îşi va pierde locuinţa.

“Pentru a face faţă cheltuelilor curente şi necesitaţilor zilnice, am făcut un împrumut la un CAR, la care sunt membru. Am toate şansele de a intra în imposibilitate de plată şi sa fiu nevoit să-mi vând garsoniera pentru care am muncit o viaţă. Când am fost concediat, nu am fost anunţat din timp, aşa că am solicitat o refinanţare de credit la BRD. Având ca bază şi suma pe care o primeam lunar de la centru. Actualmente abia supravieţuim eu şi prietena mea şi ea nevăzătoare, care are credit ipotecar pe locuinţa cumpărată, din economiile ei care sunt pe sfârşite”, povesteşte Iuga.

Sorin Preda Iuga afirmă că la fel ca el mai sunt şi alte persoane cu dizabilităţi, care trăiesc la limită din indemnizaţia primită de la stat, pentru că nimeni nu le oferă un loc de muncă, din cauză că sunt persoane cu dizabilităţi. Reşiţeanul susţine că este decis să stea în greva foamei până când se vor găsi soluţii pentru situaţia sa.