O femeie din România produce cele mai sofisticate creioane din lume. Unul dintre ele i-a fost oferit reginei Angliei

Daniela Paladi este o româncă născută, în urmă cu 54 de ani, la Lugoj, în judeţul Timiş. În prezent, trăieşte în Germania, unde s-a mutat împreună cu familia, după Revoluţie. Este profesoară de matematică la o şcoală privată, însă este pasionată de design şi a absolvit Facultatea de Artă şi Arhitectură de la Sibiu. Românca pictează, creează haine şi bijuterii, face peisagistică, însă cea mai interesantă îndeletnicire a sa este transformarea simplelor creioane în opere de artă.

Dragostea pentru design şi fashion o moşteneşte de la mama sa, care în tinereţe a activat în acest domeniu. „Uitându-mă înapoi la copilăria mea, mă văd în cea mai mare parte ţinând un creion în mână. Cam aşa a început să se materializeze lumea mea creativă, când am început să folosesc creioane, culori şi pensule la şcoală.



Primul meu succes în design a fost la vârsta de 14 ani, când mama mea, care lucra la o firmă internaţională de fashion, a fost însărcinată să facă o colecţie de rochii pentru o femeie din Guvernul României şi s-a decis să folosească una dintre schiţele mele. În 1980 am început o colaborare pe termen lung, mai mult de opt ani, cu o galerie de artă din oraşul meu, desenând şi făcând în acelaşi timp obiecte de fashion şi accesorii: cercei, genţi, poşete etc. În 1982 am creat primul meu set de bijuterii, însă prima mea paradă de modă a avut loc în Hersbruck, Germania, oraşul meu de suflet, în care locuiesc astăzi“, povesteşte Daniela Paladi.

Primul creion, dedicat regelui Mihai

Ajunsă în Germania, a început să colaboreze cu Coment Deneke, una dintre cele mai vechi fabrici nemţeşti de creioane, cu o tradiţie de peste 150 de ani. Emil Maha, întemeitorul acestei companii a fost furnizorul regal al lui Ludwing al II-lea. Aici, Daniela Paladi a avut ocazia să înveţe totul despre istoria şi fabricarea creioanelor. Îmbinând tradiţia şi modernitatea i-a venit ideea de a crea o colecţie de creioane de lux, exclusiviste.

„Primul creion pe care l-am creat a fost pentru Regele Mihai, însă a rămas doar în stadiul de proiect, pentru că nu am apucat să-l duc până la capăt şi să-l dăruiesc Majestăţii Sale. A fost aşa o idee spontantă a mea. Era cu o coroana regală şi învelit într-o eşarfă, ca o hermină, şi cu stema României“, povesteşte românca, care mai are şi astăzi proiectul creionului imaginat pentru Regele Mihai.

În ianuarie, 2011 a început o colaborare cu Wolfgang Luh, un artist internaţional, care a invitat-o într-un proiect bilateral Germania-Argentina, numit „Black and White“, având ca temă creionul.

Obiect de scris cu 60 de diamante

În iulie 2011, Daniela Paladi a început să colaboreze cu Derwent Cumberland Pencil, care este un furnizor tradiţional al Casei Regale Britanice, cărora le-a propus să creeze un creion deosebit care să fie dăruit Reginei, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la încoronare.

„Ni s-a aprobat să trimitem un model şi m-am pus repede şi am făcut un prototip şi a mai durat câteva luni bune până am primit răspunsul de aprobare. Creionul simbolizează un sceptru, în miniatură, care se termină cu un cap în formă pentagonală. Conţine 60 de diamante, prinse într-o montură de aur alb, iar mai jos este un manşon realizat tot din aur alb, în care au fost sculptaţi cinci crini, care simbolizează regalitatea“, povesteşte creatoarea.

Corpul creionului a fost realizat manual, ca şi scrisul caligrafic aurit. Concepţia artistică, de la forma sceptrului şi până la dispunerea diamantelor, a aparţinut româncei şi a fost pusă în practică de colaboratorul său, bijutierul Mario Pietroluongo, din Pforzheim – Germania. Regina a fost impresionată de cadou şi le-a trimis creatorilor o scrisoare de mulţumire. Lugojeanca a mai creat un singur creion cu acelaşi model, pentru muzeul companiei Derwent, unicitatea lui fiind garantată printr-un document semnat cu compania britanică. Românca a continuat activitatea şi a desenat alte zeci de modele. „Anul trecut am creat un creion pentru o mare firmă din Statele Unite, mai exact pentru seniorul familiei care deţine Calceder din California, care produce de ceva vreme creioane cu brandul Palomina şi Black Wing“, povesteşte creatoarea.

Creaţiile Danielei Paladi sunt extrem de valoroase, preţul unui astfel de creion poate porni de la 100 de euro însă poate ajunge la zeci de mii, în funcţie de model şi de materialul şi diamantele folosite. „Există mai multe categorii, pentru că vă spun sincer, nici eu nu mi-aş permite un creion ca al reginei, cu 60 de diamante. Munca pentru unele modele durează foarte mult şi materialele folosite pot fi foarte scumpe, în funcţie de ce îşi doreşte şi clientul. La un moment dat, a venit o doamnă din Rusia şi mi-a spus că ar dori 5.000 de bucăţi în două săptămâni. Vă daţi seama că nu am avut cum să realizez o astfel de comandă. Bijutierul cu care lucrez, le face manual, el s-a dedicat acestor produse exclusiviste şi era imposibil să răspundem unei astfel de comenzi“, spune românca.

Cu toate acestea „creioanele regale“, cu semnătura Danielei Paladi au ajuns peste tot: Rusia, Dubai, SUA etc. Sunt creaţii exclusiviste şi cadouri de lux pentru cei mai bogaţi oameni ai lumii.

Anul acesta, pe 8 mai, Daniela Paladi are programată cea de-a treia expoziţie cu colecţia sa de creioane, care până acum au fost expuse la Castelul Reichenschwand şi în Muzeul din Hersbruck din Germania.

Pregăteşte o colecţie de haine

Daniela Paladi lucrează, de mai mulţi ani, şi la o colecţie de haine, pe care, pe lângă că le desenează, le şi produce efectiv.

„Creaţiile mele vestimentare au fost în cea mai mare parte cusute de către mama mea, iar tricotajele le-am făcut singură. Colecţia creşte încet, dar bine. În momentul de faţă este la jumătate din cât ar trebui să fie la final, adică 40 de piese, pentru toate anotimpurile. Suplimentar mai vreau să fac câteva piese pentru evenimente speciale. Cam la 50 de piese ar trebui să ajungă toată colecţia mea“, spune creatoarea, care a avut deja o prezentare în Hersbruck, Germania.

În acelaşi timp, Daniela Paladi nu a renunţat la prima sa pasiune – pictura. A pictat deja zeci de tablouri şi a avut mai multe expoziţii de pictură, în ultimii 15 ani, tablourile ei ajungând în mai multe oraşe din Germania.