Locul secret din România unde Regele Mihai mergea cu motocicleta doar pentru a-i întâlni pe copiii unui industriaş neamţ

Primrul rege al României, Carol I, bunicul Regelui Mihai, a fost cel care a simţit potenţialul locului şi a decis să ia legătura cu industriaşi străini pe care i-a îndemnat şi i-a ajutat deopotrivă să-şi dezvolte afaceri în zonă.

Pe terenurile oferite de familia regală investitorilor au fost construite fabrica de hârtie de la Buşteni, fabrica de bere, fabrica de postav, fabrica de şamotă şi cramele Rhein de la Azuga. Singura care a rezistat tăvălugului marilor privatizări de după 1989 a fost Crama Regală de la Azuga, şi astăzi furnizor oficial al Casei Regale.

Restul fabricilor au fost puse la pământ şi vândute bucată cu bucată la fier vechi, iar în locul lor au apărut supermarketuri sau terenuri lăsate în paragină.

Cramele Rhein, care poartă numele sasului care le-a construit la îndemnul Regelui Carol I, datează din anul 1892 şi de atunci continuă să ofere atât membrilor familiei regale, cât şi cetăţeanului de rând, celebrul spumos rose.

„Cramele au fost construite în 1892 de către un sas de origine germană, iar din 1920 au devenit oficial furnizor al Casei Regale din România cu vin spumant, iar spumantul Rhein Extra Burt Imperial a fost în meniul încoronării Regelui Ferdinand cu regina Maria din 15 octombrie 1922 de la Alba Iulia”, poveşte Nori Pinţă, unul dintre cei mai vechi angajaţi ai Cramelor de la Azuga, şi unul dintre puţinii români care au avut şansa unică să stea la masă alături de Regele Mihai şi de Regina Ana.



Nori Pinţă, unul dintre cei mai vechi angajaţi ai Cramelor Regale, care a avut şansa să stea la aceeaşi masă cu Regele Mihai FOTO Diana Frîncu

Această ocazie s-a ivit în anul 2006, an în care noul investitor, un englez pe nume John Hallewood, care cumpărase cramele regale de la Azuga în anul 1998 a decis să reînvie tradiţia, să facă un soi de arc peste timp astfel încât bătrânele pivniţe să ofere din nou celebrul spumant pentru familia regală.

„În 2006 a fost lansat un vin spumant sub denumirea Rhein şi am redevenit astfel furnizorii Casei Regale din România”, spune Nori Pinţă.

În cinstea reînoirii tradiţiei a fost organizată o cină festivă la care au participat atât Regele Mihai cât şi Regina Ana.

„La cina festivă am repretat meniul încoronării regelui Ferdinand. Se întâmpla în anul 2006. Noi acest spumant l-am lansat mai întâi la Palatul Elisabeta, la Bucureşti, iar pe 28 aprilie l-am lansat şi aici la Azuga. Meniul a fost întocmai ca în 1922. Ouă forestiere – un fel de omletă cu smântână, introdusă la cuptor şi cu foietaj. Un meniu foarte special, a fost file de nisetru, file de muschiuleţ de vită cu sosuri care se serveau şi în 1922, cu trufe, cognac Courvoisier şi bineînţeles am avut spumantul Rhein Extra Brut Imperial. Toate acestea s-au servit şi în 1922 şi aceleaşi meniu le-am servit reprezentanţilor familiei regale şi noi în 2006. Atât regele cât şi regina au apreciat absolut totul, dar au fost foarte încântaţi şi surprinşi datorită faptulul că un străin a ştitut să pună în valoare mai mult decât un român ceea ce s-a construit în Azuga în timpul lui Carol I, bunicul Regelui Mihai. Chiar ne-a trimis o scrisoare de mulţumire şi a fost încântat de cum a fost primit aici la noi şi cum a fost apreciat”, povesteşte Nori Pinţă.

Aici a fost organizată, în 2006, cina festivă la care au participat Regele Mihai şi Regina Ana FOTO Diana Frîncu

Angajata Cramelor Regale de la Azuga spune că a avut onoarea să stea la aceeaşi masă cu Regele Mighai, ba chiar să poarte o conversaţie emoţionantă cu Regina Ana.

„Personal am stat chiar la masă cu Regele Mihai, m-am simţit foarte bine, foarte degajată şi liniştită, nu am avut emioţii cu toate că în prezenţa unor asemenea personalităţi nu ai cumă să nu ai trac. Am discutat doar cu Regina şi i-am spus că, în primul an când a sosit în România şi i s-a dat voie să vină singură, am stat cu băiatul meu care era de şase ani şi am aşteptat-o la mănăstire la Siniaia. Ploua şi nu am plecat până nu am dat mâna cu dumneaei. Era atât de multă lume acolo. A fost foarte emoţionată şi încântată că oamenii o iubesc”, îşi aminteşte Nori Pinţă.

În seara cinei festive din 28 aprilie 2006, Regele Mihai a ţinut să facă un tur de onoare în vechile pivniţe unde, adolescent fiind, venea des să se întâlnească cu prietenii săi, copiii familiei Rhein. Venea cu motocicleta, chiar dacă atunci încă nu împlinise vârsta majoratului.

Fotografiile cu Regele Mihai şi Regina Ana de la momentul relansării spumantului Rose Imperial sunt păstrate la loc de cinste la Cramele Regale din Azuga FOTO Diana Frîncu

„Regele Mihai era prieten cu băieţii familiei Rhein care a construit această cramă şi venea foarte des aici. El, iubind maşinile şi motocicletele, venea cu o motocicletă ca să se întâlnească cu copiii familiei Rhein. Se plimba şi prin Azuga. Erau nişte oameni foarte modeşti, foarte demni şi buni la suflet, iar bătrânii acestui oraş numai cuvinte de laudă au la adresa dumnealor. Ei au stat în Sinaia până în 1947, iar familia Rhein a plecat tot atunci. Când s-a făcut naţionalizarea li s-a pus în vedere să părăsească România. Regele Mihai era un om foarte bun, ajuta văduvele, aranja ca femeile care erau văduve să aibă lemne pentru iarnă, le dădeau alimente, haine pentru copii, erau nişte oameni foarte buni şi erau foarte iubiţi în această zonă”, povesteşte Nori Pinţă.

Singurele etichete ale vechilor sticle de spumant rose Rhein, preferat de regele Ferdinand, bunicul regelui Mihai FOTO Diana Frîncu

Din păcate, comuniştii care au intrat în posesia cramelor de la Azuga au ţinut să distrugă orice urmă care să facă vreo legătură cât de mică fie cu familia regală, fie cu familia Rhein. Dispreţul faţă de sângele albastru şi de investitorii străini a fost atât de mare încât şi etichetele vechi ale sticlelor de spumant au fost distruse. Absolut întâmplător, când unda dintre încăperile vechii crame a fost recent renovată, au fost descoperite, ascunse într-un perete, câteva dintre etichetele folosite înainte de anii 40 la sticlele de spumant.

Nimeni nu ştie cum de au ajuns acolo, dacă au fost puse intenţionat de cineva pentru a le lua acasă ca amintire sau dacă au fost ascunse cu un anumit scop, ca să fie mărturie peste timp. Cert este că acele etichete, unele salvate doar parţial, stau acum la loc de cinste într-o ramă, pe peretele restaurantului unde în 2006 a fost organizată cina festivă la care a participat şi Regle Mihai.

Aşa arăta prima sticlă de spumant rose produsă de Cramele Rhein care a ajuns pe masa familiei regale FOTO Diana Frîncu